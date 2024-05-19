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Лукашенко – Алиеву: если найдёте место для Беларуси в возрождении Карабаха, дайте нам его

19 мая 2024 18:18
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это на 100 % о визите нашего Президента в Азербайджан. Иметь таких друзей, как Ильхам Алиев, согласитесь, не то что не стыдно, а почетно, приятно. В наше время еще и показательно.

К Азербайджану не то что прислушиваются, с ним считаются крупные политические игроки, хотя с не менее богатыми ресурсами странами мы видим, как могут поступать. Так что дело здесь не только в нефти, но и в умении выстраивать суверенную политику. Очень напоминает Беларусь. Правда? Отношения Минска и Баку – это дружба, проверенная десятилетиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы общаемся, как братья, одинаково смотрим на мир, скажет Александр Лукашенко, и в этом наша сила.

Официальный Баку и Президент Алиев вкладывает много денег и личного ресурса в приведение в порядок территорий. Возвращение которых было делом чести, теперь такое же дело – вернуть на них жизнь.

Лукашенко – Алиеву: если найдёте место для Беларуси в возрождении Карабаха, дайте нам его-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу. Но, в-третьих, мы сошлись во мнении. Вы тогда затронули этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда надо будет возрождать те земли, которые вы освободили. Это время, это большой труд. Это за 5, а может, и за 10 лет, трудно это выполнить. Поэтому, Ильхам Гейдарович, если мы в чем-то можем помочь, участвовать в этом (помощников у вас сейчас хватает). Если мы можем на таких дружеских началах участвовать – техника или еще так что-то – если это возможно, какое-то там место для Беларуси, то вы нам его дайте.

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# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Алена Сырова

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