Лукашенко – Алиеву: если найдёте место для Беларуси в возрождении Карабаха, дайте нам его

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это на 100 % о визите нашего Президента в Азербайджан. Иметь таких друзей, как Ильхам Алиев, согласитесь, не то что не стыдно, а почетно, приятно. В наше время еще и показательно.

К Азербайджану не то что прислушиваются, с ним считаются крупные политические игроки, хотя с не менее богатыми ресурсами странами мы видим, как могут поступать. Так что дело здесь не только в нефти, но и в умении выстраивать суверенную политику. Очень напоминает Беларусь. Правда? Отношения Минска и Баку – это дружба, проверенная десятилетиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы общаемся, как братья, одинаково смотрим на мир, скажет Александр Лукашенко, и в этом наша сила.

Официальный Баку и Президент Алиев вкладывает много денег и личного ресурса в приведение в порядок территорий. Возвращение которых было делом чести, теперь такое же дело – вернуть на них жизнь.