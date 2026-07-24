Как разделить совместный бизнес при разводе – объяснила адвокат

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:

Возможно ли разделить бизнес, который был открыт супругами в период брака? В первую очередь стоит отметить, что есть разные формы бизнеса. Есть форма бизнеса такая, как ИП, то есть индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и унитарные предприятия. В случае, если ИП было зарегистрировано в период брака, то при разделе имущества все активы, которые находятся на ИП подлежат разделу с долей по одной второй каждому из супругов. В случае, если в период брака супруги открыли ООО, то при такой форме ведения бизнеса раздел подлежит следующим образом. Супруг может обратиться в суд с требованием о выделении доли в уставном фонде либо супруг может в судебном порядке просить взыскание денежной компенсации. В случае, если в период брака супруги открыли унитарное предприятие, то раздел такой формы бизнеса не осуществляется. Стороны могут в судебном порядке произвести раздел путем выплаты одному денежной компенсации. Унитарное предприятие подлежит реорганизации в соответствующую форму ведения бизнеса либо унитарное предприятие подлежит прекращению в соответствии с законодательством.

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