Лукашенко – Президенту Азербайджана: «Вы уже должны побывать в Беларуси»

Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко во время встречи на полях саммита СНГ в Петербурге, и в течение нескольких месяцев он был организован. Официальный Минск и Баку связывают давние дружеские отношения, а с сегодняшнего дня две столицы связаны и побратимски. Соответствующий документ подписали в присутствии двух Президентов – разумеется, он не единственный. Достигнуты договоренности и в сфере сельского хозяйства, и в таможенной.