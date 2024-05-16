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Лукашенко – Президенту Азербайджана: «Вы уже должны побывать в Беларуси»

16 мая 2024 17:50
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Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко во время встречи на полях саммита СНГ в Петербурге, и в течение нескольких месяцев он был организован. Официальный Минск и Баку связывают давние дружеские отношения, а с сегодняшнего дня две столицы связаны и побратимски. Соответствующий документ подписали в присутствии двух Президентов – разумеется, он не единственный. Достигнуты договоренности и в сфере сельского хозяйства, и в таможенной.

Лукашенко – Президенту Азербайджана: «Вы уже должны побывать в Беларуси»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ильхам Гейдарович, я приглашаю вас в Беларусь. Приеду в ноябре к вам, обсудим. Ну и вы уже должны побывать в Беларуси. Хотя мы очень часто обмениваемся визитами.

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# Беларусь-Азербайджан # Ильхам Алиев # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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