Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание межправкомиссий в Минске, и с учетом сегодняшних договоренностей, и то, что наши министры работали здесь два дня (и еще будут работать), мы вышли на новые задачи, новые решения задач, прочтение некоторых вопросов. И договорились о том, что эта дорожная карта в Минске межправкомиссий будут актуализирована. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы – все там будет отражено в этом плане.
И когда здесь состоится конференция международная по климату (скорей всего, я на ней буду, я планирую), мы снова, может, в более узком составе, встретимся с Ильхамом Гейдаровичем. Сопредседатели нашей межправкомиссии доложат: а что же это за карта? Что сделано по этой карте? Мы же не будем ждать, пока нарисуют министры карту, а потом, со следующего года, начнем! По каким-то вопросам так и будет. Но есть ряд вопросов, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать завтра.
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