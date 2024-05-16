Беларусь и Азербайджан одинаково понимают мир и то, куда он движется. Между нами нет закрытых тем – об этом заявил Президент нашей страны во время государственного визита в Азербайджан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание межправкомиссий в Минске, и с учетом сегодняшних договоренностей, и то, что наши министры работали здесь два дня (и еще будут работать), мы вышли на новые задачи, новые решения задач, прочтение некоторых вопросов. И договорились о том, что эта дорожная карта в Минске межправкомиссий будут актуализирована. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы – все там будет отражено в этом плане.