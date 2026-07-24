Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла команду России

Три матча, три победы. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве не знает поражений в рамках домашнего Кубка сильнейших спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередном и непростом противостоянии не устояла главная команда России. Единственный гол случился незадолго до финального свистка. Забросила Карина Белая. В 1/2 нашей националке будет противостоять молодежка России. В параллельной встрече сойдутся наша дружина U-21 и сильнейшие гостьи.

У мужчин еще не все ясно. Сегодня силами померяются сборные Беларуси и России. Медальные встречи значатся в расписании в воскресенье.