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Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников

19 мая 2024 17:25
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Чем живет похоронный бизнес? Как ни крути, люди смертны, а значит эта сфера услуг никуда из нашей жизни не денется. Но если для одних смерть – это горе, то для других – деньги, причем весьма неплохие. Многие ритуальные фирмы работают круглосуточно и идут на самые разные ухищрения, чтобы получить заказ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

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Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-1

Подготовкой тела занимаются специалисты по бальзамированию и реставрации. Сергей Алексеенков в профессии уже около 30 лет. Его рабочий инструмент – тональный крем, пудра, помада, карандаш и тушь. Главное – скрыть все дефекты на лице и максимально восстановить прижизненный облик человека. Для опытных и профессиональных сотрудников предприятия это не вызывает особых сложностей.

Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-4

Александр Агалов, заместитель директора РУП «Белсудэкспертобеспечение»:
Все расценки строго регламентированы, утверждены прейскурантами, кроме всего прочего, человек может получить полный комплекс услуг: от консультации и заключения договора на погребение до захоронения.

Предприятие на рынке похоронных услуг уже более 20 лет. По всей стране работает почти полсотни отделений по подготовке к погребению. Ритуальные конторы находятся при моргах Государственного комитета судебных экспертиз. Также в сети больше 30 магазинов по продаже похоронных товаров. По желанию близких можно заказать и траурный зал.

Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-7

На предприятии есть собственное производство ритуальной продукции: венки, кресты, гробы, швейные изделия. Благодаря этому товары на 15-20 % дешевле в сравнении с другими участниками рынка. Так, к примеру, гроб, обшитый тканью, можно здесь приобрести от 174 рублей, деревянный – от 380-ти, а самый дешевый крест обойдется в 39 рублей.

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Мы узнали, сколько стоят ритуальные услуги, которые может предоставить государственная организация. А что могут предложить частники? Давайте пообщаемся с частными похоронными бюро и узнаем их прайс.

Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-10

Скажите, а сколько у вас будет строить гроб?
– Смотря какой, у нас в магазине с 280-ти начинается, деревянный без ткани.
А крест сколько будет стоить?
– От 90 рублей.

А следующий звонок заставил растеряться даже меня. На вопрос о цене гроба, ответ в виде детального допроса.

Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-13

Цену гроба хотел бы узнать.
Ваш родственник умер или вы при жизни хотите уточнить, сколько и что стоит?
Умер.
Дома или в больнице?
Дома.
Скорую или милицию вы уже вызывали?
Да, уже вызывали.
Как вас зовут?
Глеб.
Ждите звонок с другого номера, вам наберут с магазина и соориентируют, сколько и что стоит.

Подробности в видео.

Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников-16

Таким образом, обзвонив несколько частных организаций, мы убедились, что их цены в отличие от госпредприятий выше. Бывает, даже в два раза.

# Бизнес в Беларуси # общество # Глеб Прокофьев

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