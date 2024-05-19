Сколько стоят ритуальные товары? Сравнили цены у государственных организаций и частников

Чем живет похоронный бизнес? Как ни крути, люди смертны, а значит эта сфера услуг никуда из нашей жизни не денется. Но если для одних смерть – это горе, то для других – деньги, причем весьма неплохие. Многие ритуальные фирмы работают круглосуточно и идут на самые разные ухищрения, чтобы получить заказ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 60 фактов нарушений! Как МАРТ борется с нечестными бизнесменами в ритуальной сфере?

Подготовкой тела занимаются специалисты по бальзамированию и реставрации. Сергей Алексеенков в профессии уже около 30 лет. Его рабочий инструмент – тональный крем, пудра, помада, карандаш и тушь. Главное – скрыть все дефекты на лице и максимально восстановить прижизненный облик человека. Для опытных и профессиональных сотрудников предприятия это не вызывает особых сложностей.

Александр Агалов, заместитель директора РУП «Белсудэкспертобеспечение»:

Все расценки строго регламентированы, утверждены прейскурантами, кроме всего прочего, человек может получить полный комплекс услуг: от консультации и заключения договора на погребение до захоронения. Предприятие на рынке похоронных услуг уже более 20 лет. По всей стране работает почти полсотни отделений по подготовке к погребению. Ритуальные конторы находятся при моргах Государственного комитета судебных экспертиз. Также в сети больше 30 магазинов по продаже похоронных товаров. По желанию близких можно заказать и траурный зал.

На предприятии есть собственное производство ритуальной продукции: венки, кресты, гробы, швейные изделия. Благодаря этому товары на 15-20 % дешевле в сравнении с другими участниками рынка. Так, к примеру, гроб, обшитый тканью, можно здесь приобрести от 174 рублей, деревянный – от 380-ти, а самый дешевый крест обойдется в 39 рублей. Глеб Прокофьев, корреспондент:

Мы узнали, сколько стоят ритуальные услуги, которые может предоставить государственная организация. А что могут предложить частники? Давайте пообщаемся с частными похоронными бюро и узнаем их прайс.

– Скажите, а сколько у вас будет строить гроб?

– Смотря какой, у нас в магазине с 280-ти начинается, деревянный без ткани.

– А крест сколько будет стоить?

– От 90 рублей. А следующий звонок заставил растеряться даже меня. На вопрос о цене гроба, ответ в виде детального допроса.

– Цену гроба хотел бы узнать.

– Ваш родственник умер или вы при жизни хотите уточнить, сколько и что стоит?

– Умер.

– Дома или в больнице?

– Дома.

– Скорую или милицию вы уже вызывали?

– Да, уже вызывали.

– Как вас зовут?

– Глеб.

– Ждите звонок с другого номера, вам наберут с магазина и соориентируют, сколько и что стоит. Подробности в видео.