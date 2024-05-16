Министры сельского хозяйства Беларуси и Азербайджана поделились планами о совместных проектах

В отношениях Минска и Баку нет закрытых тем, стороны одинаково понимают мир и куда он движется. Об этом заявил глава белорусского государства на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встрече глав государств предшествовала работа профильных ведомств, часть переговоров состоялась накануне, в том числе в рамках международных выставок, которые в эти дни проходят в Баку. Подписано 20 контрактов на сумму 54 миллиона долларов – и это не предел.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Наша линейка продукции пользуется большим спросом. Но в то же время мы видим здесь, на прилавках у потребителя широкий ассортимент – начиная от литовской продукции и заканчивая европейской. Наша продукция ценится, поэтому качеством мы должны показать, что наш продукт лучше. Тем более мы конкурируем по ценам. Касаемо белорусской продукции, у нас присутствуют наши продукты в шести магазинах – весь ассортимент продуктов. Это мясная, молочная и кондитерские изделия. По созданию совместных предприятий прорабатываем вопрос создания совместного предприятия «БелВитунифарм» – это совместное белорусско-азербайджанское предприятие, которое будет заниматься производством ветеринарных препаратов.

Меджнун Мамедов, министр сельского хозяйства Азербайджана:

Мы тесно сотрудничаем с белорусской стороной. Мы определили те направления, в которых белорусская сторона намного сильнее – это животноводческое направление, молочное направление, мясное направление. И те части, где Азербайджан имеет свою конкурентоспособность – это фрукты, овощи, оливковые масла. И сегодня у нас есть первичные договоренности о дорожной карте, как мы будем работать. В июне наша делегация посетит и «Белагро».

Взаимоотношения наших стран вышли на уровень стратегических. За последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов.

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