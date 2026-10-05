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Новости по тегу #Беларусь-Азербайджан

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана
05 октября 2026 16:00

Виктор Лукашенко провел переговоры с руководством НОК Азербайджана

Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров
14 июля 2026 05:53

Переговоры руководителей военных ведомств Беларуси и Азербайджана прошли в Центральном Доме офицеров

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси
02 июня 2026 18:30

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку
02 июня 2026 10:40

Промкооперация и новые проекты: Турчин обозначил перспективы сотрудничества Минска и Баку

Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном
28 мая 2026 07:48

Лукашенко: Беларусь заинтересована в продвижении стратегического партнерства с Азербайджаном

Контракты, стройки и поставки: рассказываем, какие проекты свяжут Минск и Баку
24 мая 2026 17:09

Контракты, стройки и поставки: рассказываем, какие проекты свяжут Минск и Баку

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?
19 мая 2026 16:31

Белорусская делегация встретилась с высшим руководством Азербайджана. О чем удалось договориться?

Игорь Сергеенко встретился с Президентом Азербайджана
19 мая 2026 10:35

Игорь Сергеенко встретился с Президентом Азербайджана

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана
19 мая 2026 05:49

Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в Агдамском районе Азербайджана

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются
14 мая 2026 06:45

Водительские удостоверения Беларуси и Азербайджана теперь взаимно признаются

Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию
08 апреля 2026 16:46

Беларусь и Азербайджан углубляют промышленную кооперацию

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов
07 апреля 2026 17:27

Минск и Баку планируют запустить совместное производство автобусов