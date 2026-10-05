Новости по тегу #Беларусь-Азербайджан

Отдельно на встрече говорили о роли Азербайджана в мировом спорте.
Белорусской стороной отмечено, что сотрудничество двух стран во многом опирается на доверительные отношения президентов и это создает прочную основу для взаимодействия военных.
Большая азербайджанская делегация в эти дни работает в белорусской столице.
Стороны активно развивают промышленную кооперацию, что находит отражение в реализации проектов в сферах машиностроения и лифтостроения.
Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости.
Беларусь и Азербайджан договорились увеличить сотрудничество.
Беларусь и Азербайджан делают ставку на практическую кооперацию и новые совместные производства. В Баку с официальным визитом работает белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Переговоры проходили в официальной резиденции главы Азербайджана.
Об этом на полях Всемирного форума городов сообщил сенатор Михаил Русый.
Совет Министров утвердил Соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений.
Страны договорились об увеличении количества сборки наших тракторов.
Белорусские грузовые и коммунальные машины уже завоевали свое место на азербайджанском рынке.
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