Олег Гайдукевич: «Мир рухнул раз и навсегда. Не только из-за Китая, не только из-за России»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если продолжать тему, которую мы сегодня подняли, надо начинать с 1991 года, развала СССР. Почему это важно? Потому что до развала СССР мир был двуполярный фактически. СССР и США. В 1991 году развалился СССР. Нас обманули всех, потому что рассказывали о мире, о том, что НАТО продвигаться на Восток не будет. О том, что везде будет хорошо, все будут счастливые. На Ближнем Востоке не будет войны, в Африке не будет голода. Постсоветское пространство получит демократию и свободу. Что мы получили через некоторое время? Мы увидели, что мир стал просто однополярен. В результате войн больше стало, революций больше стало, нищеты больше стало. Голода стало еще больше. Что произошло дальше? Сейчас? А сейчас этот однополярный мир рухнул раз и навсегда. Не только из-за Китая, не только из-за России. Хотя Россия и Китай – это те две страны, которые сказали: хватит, мы самостоятельные, суверенные государства. Мы хотим сами определять свою судьбу. Беларусь сказала в 1994 году: хватит, мы самостоятельное, суверенное государство, мы не будем курочки просить у вас. И не будем целовать Клинтона, который ходит вокруг круглой площади. Мы будем жить самостоятельно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, в 1994 году нас еще не поняли. И только пока Путин не пришел к власти, Россия не повернулась лицом к Беларуси.

Олег Гайдукевич:

Да. Потому что Россия прошла большой путь тоже становления. У России тоже был тяжелый период. Потому что Россия… Запад бросил силы для разрушения России больше всего. Он прекрасно понимал: рухнет Россия, постсоветское пространство не выстоит. Потом они тактику стали менять. Вокруг России составлять пояс нестабильности. Помимо Китая, России есть еще Африка и Ближний Восток. Что произошло на Ближнем Востоке? Тотальное разочарование в американцах. Сирия – проигрыш. И не только Сирия. Ирак, Ливия – разочарование. Даже те страны Ближнего Востока, Афганистан, которые раньше были полностью в фарватере политики США, их поддерживали, сейчас предали Америку. Они отказались помогать нефтью, ресурсами. Потому что они видят, что американцы, во-первых, ослабели, а во-вторых, они предают. Они всех предают. Где курды сейчас? Вспомните многострадальных курдов, которые у нас на границе были. Это надо говорить. Помните, что американцам обещали? Государство свое и защиту. Сейчас, когда турки уничтожают курдские деревни, кто их защищает? Никто. Эрдоган важнее. Поэтому это не видят другие, это видят и в Африке, поэтому следующий этап – американцы потеряют Африку.