«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022

Новости Беларуси. Виталий Кишко из сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района – первый водитель-трехтысячник в Беларуси. Для него это только третий сезон, однако и в 2021 году водитель был одним из лучших в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Клецкий район лидирует по темпам уборки: осталось 25 % с зерновыми. Каравай центрального региона уже составляет почти 750 тысяч тонн.

Дарья Седун, корреспондент:

Виталий Кишко третий сезон на уборочной. И уже в числе лидеров. В прошлом году водитель также был в передовиках – перевез около 3 000 тонн зерна.

В сельское хозяйство Виталий пришел недавно. Сменил сферу, захотелось попробовать что-то новое, и чтобы обязательно была результативность. Никаких целей и глобальных задач перед собой не ставил, просто выполнял свою работу. Итог – высокое звание: первый водитель-трехтысячник в Беларуси.

В Книгу славы ты обязательно будешь записан, а в Книге славы это уже будет история многовековая.

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Награждали и в прошлом году тоже, высокие показатели. Мы делаем свое дело, а все само приходит уже, набегает по накатанной, как говорится. Неожиданно так получилось. Что дома ждут, понимают, любят – вот это, наверное, самое и есть вдохновление. Все устраивает, душе хорошо.

Намолот в хозяйстве составляет свыше 10 тысяч тонн зерна, урожайность – 87 центнеров с гектара.

Сергей Куцко, главный агроном сельхозпредприятия «Кухчицы»:

В прошлом году мы получили не совсем хороший результат по урожайности озимого рапса. Учли те проблемы, недоработки и в этом году на отдельных полях 6 и более тонн получаем маслосемянного озимого рапса. Внедряем новые приемы, особенно агротехнические. В частности, выравнивание почвы перед посевом. Это позволяет более равномерно распределить семена по почве, что влияет и на всхожесть, и на урожайность.

Залог успешной уборочной – семена, технологии и кадры. Только в комплексе получается результат.