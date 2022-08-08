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«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022

08 августа 2022 18:21
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Новости Беларуси. Виталий Кишко из сельхозпредприятия «Кухчицы» Клецкого района – первый водитель-трехтысячник в Беларуси. Для него это только третий сезон, однако и в 2021 году водитель был одним из лучших в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клецкий район лидирует по темпам уборки: осталось 25 % с зерновыми. Каравай центрального региона уже составляет почти 750 тысяч тонн.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-1

Дарья Седун, корреспондент:
Виталий Кишко третий сезон на уборочной. И уже в числе лидеров. В прошлом году водитель также был в передовиках – перевез около 3 000 тонн зерна.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-4

В сельское хозяйство Виталий пришел недавно. Сменил сферу, захотелось попробовать что-то новое, и чтобы обязательно была результативность. Никаких целей и глобальных задач перед собой не ставил, просто выполнял свою работу. Итог – высокое звание: первый водитель-трехтысячник в Беларуси.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-7

В Книгу славы ты обязательно будешь записан, а в Книге славы это уже будет история многовековая.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-10

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Награждали и в прошлом году тоже, высокие показатели. Мы делаем свое дело, а все само приходит уже, набегает по накатанной, как говорится. Неожиданно так получилось. Что дома ждут, понимают, любят – вот это, наверное, самое и есть вдохновление. Все устраивает, душе хорошо.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-13

Намолот в хозяйстве составляет свыше 10 тысяч тонн зерна, урожайность – 87 центнеров с гектара.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-16

Сергей Куцко, главный агроном сельхозпредприятия «Кухчицы»:
В прошлом году мы получили не совсем хороший результат по урожайности озимого рапса. Учли те проблемы, недоработки и в этом году на отдельных полях 6 и более тонн получаем маслосемянного озимого рапса.

Внедряем новые приемы, особенно агротехнические. В частности, выравнивание почвы перед посевом. Это позволяет более равномерно распределить семена по почве, что влияет и на всхожесть, и на урожайность.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-19

Залог успешной уборочной – семена, технологии и кадры. Только в комплексе получается результат.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-22

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Сегодня у нас уже в хозяйстве четыре экипажа-двухтысячника. И два еще приближаются. Результат достойный, я очень горжусь своим коллективом, они большие молодцы. Приятно то, что у нас работает во время уборочной и молодежь. Особенно молодежь хорошие результаты показывает на отвозке зерна: наши первые два водителя молодые первые и в области идут. В этом году видно, что это командная работа, потому что все без исключения работают слаженно.

«Делаем своё дело». Познакомились с первым водителем-трёхтысячником уборочной кампании – 2022-25

Погода позволяет, желание огромное. Завершить уборочную кампанию в Клецком районе планируют до конца недели.

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# Уборочная кампания # общество # Дарья Седун # Виталий Кишко # Сергей Куцко # Сергей Здрок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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