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Новости по тегу #Вадим Елфимов

Елфимов: пока в Беларуси сохраняется двуязычие, можно говорить о политической стабильности
28 июля 2025 12:09

Елфимов: пока в Беларуси сохраняется двуязычие, можно говорить о политической стабильности

Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке
21 июля 2025 12:32

Вадим Елфимов: в политике полно фокусов, они тут случаются чаще, чем в цирке

Елфимов: для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту
14 июля 2025 12:45

Елфимов: для американцев правильно не то, что верно, а то, что им выгодно в данную минуту

Елфимов: Бербок и вся немецкая дипломатия мечтает пробраться в Совет Безопасности и извратить сущность ООН
07 июля 2025 07:07

Елфимов: Бербок и вся немецкая дипломатия мечтает пробраться в Совет Безопасности и извратить сущность ООН

Елфимов: Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году
30 июня 2025 08:27

Елфимов: Зеленский две недели молчал после получения договора, который обсуждали в 2022 году

Чем Польше помешала украинская логистика? Ответил политолог
23 июня 2025 08:41

Чем Польше помешала украинская логистика? Ответил политолог

Елфимов: мигрантам трудно понять, что их главный враг не Трамп, а те, кто их в США завёз
16 июня 2025 09:56

Елфимов: мигрантам трудно понять, что их главный враг не Трамп, а те, кто их в США завёз

Ответ будет, в этом можно не сомневаться – Елфимов об обострении ситуации на Ближнем Востоке
13 июня 2025 10:40

Ответ будет, в этом можно не сомневаться – Елфимов об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Елфимов: кто не видел, как обнимаются Зеленский и Макрон, тот не знает, что такое настоящие домогательства
09 июня 2025 07:07

Елфимов: кто не видел, как обнимаются Зеленский и Макрон, тот не знает, что такое настоящие домогательства

Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином?
04 июня 2025 17:47

Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином?

Елфимов: Россию Зеленскому захватить не удастся, сколько бы он ни тужился
02 июня 2025 09:29

Елфимов: Россию Зеленскому захватить не удастся, сколько бы он ни тужился

Елфимов: чем дольше Зеленский и его «лингвисты» не понимают русского, тем хуже будет положение простых украинцев
26 мая 2025 13:31

Елфимов: чем дольше Зеленский и его «лингвисты» не понимают русского, тем хуже будет положение простых украинцев