«Языковой баланс в Беларуси зиждется на официально принятом и реально действующем двуязычии».
«В политике выводят под ручку не красоток и даже не кроликов с попугаями, а нечто гораздо неприятней – какую-нибудь агрессию».
«Вы скажете – абсурд! Но для американцев не бывает абсурда – это нормальная общественно-политическая практика Северной Америки».
«ООН должна была спасти нас от ядерного апокалипсиса – так, собственно, и записано в ее Уставе».
«Пожалуй, самой точной информацией о том, хотят ли украинцы замиряться, сегодня обладает Владимир Мединский».
«С избранием президентом Польши Навроцкого в полку противников Украины явно прибыло».
«Только за годы правления Байдена приехало 6 миллионов «мокрых спин», на которых демократы заработали дважды».
«Если говорить о возможности уничтожить атомную программу Ирана, то это просто невозможно, а наоборот только простимулирует Иран к тому, чтобы двигаться в этом направлении дальше».
«Почему мадам Макрон не сопровождает своего мужа в его зарубежных поездках? Вдруг хотя бы она могла остановить это непотребство на публике! Что явно не входит в планы Эмманюэля… В его планы входит страстно обнимать Зелю».
Лукашенко – Си Цзиньпину: «Я очень ценю ваше дружелюбие, оно подчеркнуто тем, что вы пригласили меня в свой дом. Я вам очень благодарен и, естественно, буду ждать вас в своем доме».
«Помнится, у Гитлера тоже были наполеоновские планы по захвату всей Европы. Он их осуществил при потворстве Англии, Франции и США, но споткнулся на СССР».
«Переводчик с украинского на русский и обратно в Турции не понадобился. Его включение в официальную делегацию Украины как раз и выдает ее бутафорский характер».
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