«В школу детей готовят, дача, лето». Гайдукевич рассказал, о чём сегодня думают простые белорусы
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей Александрович, смотрите, вопрос к вам как к руководителю городского столичного парламента. Два года назад минчане оказались вдруг резко врагами по геополитическому разделу. Те же минчане выходили с бело-красно-белыми тряпками. А другие минчане, уже в форме милиции, стояли и обороняли нашу страну. Сейчас, за два года, понятие это осталось, либо же у нас как-то мы успокоились, немножко на землю опустились? Эта истерика ушла?
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Она ушла. Я вам скажу, что как раз те минчане, которые выходили с бело-красными тряпками, были не минчане. Это были люди, которые сюда приехали для создания определенной напряженности. Минчане всегда поддерживали свой город. Они дорожили, любят и гордятся своей столицей. И историей своей столицы. И, конечно же, сегодня минчане на диалоговых площадках проговаривают и говорят: да, где-то мы проступились. В части того, что это была наша ошибка. Мы видим, у нас же все есть. Мы можем рожать детей, ходить в прекрасные минские школы, получать хорошее образование и здравоохранение.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вот вам срез! Как депутат я каждый день встречаюсь с трудовыми коллективами. Вот когда я был в 2020 году. С Вадимом мы ездили, агитировали после выборов. Все говорили о политике, выборы, что происходит внутри страны, насилие. Мы объясняли, разъясняли. О чем сейчас люди говорят? Объясню: на первом месте, упаси Господь, война на территории Беларуси. Это первое. Второе – сегодня мы выходим в эфире, сегодня сумасшедшие собрались, радикальная оппозиция, в Вильнюсе.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Да, возле мусорки.
Олег Гайдукевич:
Их туда и надо. Обсуждали войну. А мы в это время….
Кирилл Казаков:
Мне кажется, что это мероприятие даже не стоит того, чтобы мы говорили.
Олег Гайдукевич:
Так я к чему говорю, а в это время люди о чем говорят? В школу детей готовят, дача, лето. Пройдите по минским улицам, вот председатель горсовета, – кафе, улыбки, чистота, счастье, красота, безопасность, мир, добро. Иностранцы приезжают. Вот я, в международной комиссии парламента, каждый день литовцы, поляки, прибалты, немцы, австрийцы. Они говорят: у нас такой чистоты нет, порядка, тишины, девушки, мужчины.
Алена Сырова, СТВ:
Чтобы мы это стали ценить, должны были произойти эти все события.
Олег Гайдукевич:
Ценят! Больше того скажу: когда кто-то ссылается, что кто-то там якобы прячется, очень много людей, большинство, кто совершил преступление на эмоциях, где-то поддался, очень жалеют. Им стыдно. А многие так и говорят: я ошибся. И настоящий мужик, если это мужчина, если он признал ошибку, ничего плохого в этом нет.
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