«В школу детей готовят, дача, лето». Гайдукевич рассказал, о чём сегодня думают простые белорусы

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей Александрович, смотрите, вопрос к вам как к руководителю городского столичного парламента. Два года назад минчане оказались вдруг резко врагами по геополитическому разделу. Те же минчане выходили с бело-красно-белыми тряпками. А другие минчане, уже в форме милиции, стояли и обороняли нашу страну. Сейчас, за два года, понятие это осталось, либо же у нас как-то мы успокоились, немножко на землю опустились? Эта истерика ушла?