«Нужен постоянный антидот обществу». Что сейчас происходит в мире? Мнение депутата

Алена Сырова, СТВ: Игорь Константинович, может недостаточно тогда действительно и вы дорабатывали в этом?

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Глава государства два года назад на своем послании, по сути дела, разложил весь план. Как прозорливо предвидел, какие ситуации могут возникнуть в мир. Не все нас услышали. Наверное, мы не готовы были с точки зрения политических знаний, знаний общественных не хватало у нас. Многие не поняли. И сейчас не понимают. Насколько различные многоходовые операции придумывают не эти престарелые политики, а за ними стоят целые институты. В Соединенных Штатах все лучшие мозги, корпорации, за ними экономические. И сейчас очень важно, чтобы мы не успокаивались, партии политические, общественные организации, все члены гражданского общества шли к людям и рассказывали постоянно. Мир другим уже не будет. Нужен постоянный антидот обществу.

Алена Сырова:

А почему до этого не шли?

Игорь Хлобукин:

Немного, считаю, все успокоились. Не было, может быть, у нас таких конфликтов времен СССР, которые происходили в Москве, в Санкт-Петербурге, и столкновений.

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