Ирина Новикова про возможный локдаун в 2020-м: если бы мы остановили производство, мы бы просто не выжили

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Поговорим о событиях двухлетней давности. Все же, я думаю, для белорусов они имеют куда большее и важнейшее значение. Учитывая, что, наверное, о всех тех событиях, которые вы уже озвучивали, большинство наших людей, может быть, где-то читали в новостных лентах, но не придавали этому особого значения. Отсюда, наверное, и ухмылочки в адрес, в том числе, Президента, который в самом начале 2020-го говорил о том, что сейчас начинается глобальный передел мира. И мы находимся только в начале этого пути. По сути, пандемия запустила вот этот маховик с новой силой, поскольку ударила по, прежде всего, экономическим позициям. Давайте краткий экскурс в 2020 год. Какая с точки зрения экономики тогда была расстановка сил? Президент говорил о том, что мы не можем просто позволить себе локдаун, потому что это убьет нашу экономику. На тот момент внешне сильный Запад с безупречной экономикой мог себе это позволить. Так ли это на самом деле?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Так, абсолютно правильно, потому что и Европа деньги рисует, и Соединенные Штаты рисуют деньги. Если говорить о России, у них был локдаун. Но говорилось о том, что Россия богатая, она может себе позволить. А мы живем, в общем-то, с колес. Что делаем, за счет этого и живем. И если бы мы остановили производство... Хотя были возмущения, что необходимо закрыть и так далее. Мы бы просто не выжили, потому что закрылись бы заводы, мы не могли бы реализовать продукцию, за счет чего выплачивать пособия. Вот в США они нарисовали деньги, выдать по 1 200 долларов на одного взрослого и по 600 долларов на одного ребенка. Ну, нарисовали количество такое денег для своего населения. Мы сможем напечатать такое количество? Да, мы можем напечатать. Но продукта-то не будет, потому что стояли бы заводы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент сказал: доллары на хлеб не намажешь.
Ирина Новикова:
Да. Так доллары… У нас бы уже не доллары, а свою валюту тоже не намажешь.
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