Ирина Новикова про возможный локдаун в 2020-м: если бы мы остановили производство, мы бы просто не выжили

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Алена Сырова, СТВ:

Поговорим о событиях двухлетней давности. Все же, я думаю, для белорусов они имеют куда большее и важнейшее значение. Учитывая, что, наверное, о всех тех событиях, которые вы уже озвучивали, большинство наших людей, может быть, где-то читали в новостных лентах, но не придавали этому особого значения. Отсюда, наверное, и ухмылочки в адрес, в том числе, Президента, который в самом начале 2020-го говорил о том, что сейчас начинается глобальный передел мира. И мы находимся только в начале этого пути. По сути, пандемия запустила вот этот маховик с новой силой, поскольку ударила по, прежде всего, экономическим позициям. Давайте краткий экскурс в 2020 год. Какая с точки зрения экономики тогда была расстановка сил? Президент говорил о том, что мы не можем просто позволить себе локдаун, потому что это убьет нашу экономику. На тот момент внешне сильный Запад с безупречной экономикой мог себе это позволить. Так ли это на самом деле?