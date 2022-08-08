«Рядом стоял Гайдукевич, Боровик и ещё три человека, которые сегодня в Польше». Как Запад обманул Беларусь?

Вадим Боровик, политолог:

Вот о будущем хочу объяснить. Два момента. Правильно Гриша говорит. Мы должны предложить концепцию, которая на душу ляжет. Это должно быть на нашем пространстве евразийском. И второе – эффективную социальную экономическую модель. Потому что не должна девочка выступать на партсобрании и думать, где купить сапоги. Если мы сапоги у населения заберем, завтра будет новая революция. Теперь почему мы в Минске? Почему все говорите: Минск. Почему эти были события? Объясню в двух словах: нас обманули два раза. Путин предлагал: от Лиссабона до Владивостока. Хотел в НАТО чуть ли не вступить. Обманули! И у нас то же самое. Посмотрите, Беларусь проводила многовекторную политику. Мы нормально работали и торговали с поляками. Мы нормально работали с прибалтами, с Германией. Мы отлично заработали на этом.

Но нас обманули в каком плане? К нам запустили любителей скворечников, любителей городов, урбанистов и прочих, прочих. Мы пустили на наши экраны. Вспомните, кто с нами рядом стоял. Они все в Польше. Вот рядом стоял Гайдукевич, Боровик и еще три человека, которые сегодня в Польше призывают к тому, чтобы вводить санкции и начинать здесь войну. И мы сегодня от этого получили прививку. И почему в будущем этого не будет, я объясняю. Олег, мы были на встрече с Президентом, и мы с тобой говорили о том, что чиновники начинают день с известного сайта. Сегодня мы такие сайты немножко отретушировали, убрали. Сегодня в этом контексте белорусское общество готово к тому, чтобы следующие выборы прошли. И, кстати говоря, я единственный говорил, когда сидели у Димы Бочкова на передаче и говорили, что вот скоро новые выборы, через пару недель, сейчас мы тут наведем порядок. А я сказал: нет! Лукашенко доработает и еще, может, в следующих будет участвовать.

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