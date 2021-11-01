«Вы в свою идеологию плюнули». Гайдукевич резко высказался о партиях в Беларуси

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вот с этими коммунистами, которых Сокол возглавляет, я всегда буду говорить, потому что это патриот. Надо вспомнить новейшую историю. Почему Президент скептически к политическим партиям относится, став Президентом? А потому что такого маразма, как у нас, в Беларуси, в Верховном Совете 1995-1996 года, не было. Когда коммунисты те, не вы, калякинцы, которые называли себя коммунистами, они настолько предали свою идеологию, просто предали. Плюнули в лицо своим избирателям. Они сами развалили, по большому счету, голосовали за развал СССР. А второй момент – они с БНФ объединились, с ярчайшими националистами ради одного – бороться с Лукашенко.

Я понимаю Президента, когда меня спрашивают – почему Лукашенко скептически относится иногда к развитию политических партий? Я отвечаю: вы виноваты, те лидеры партий начала 1990-х годов, что вы в свою идеологию плюнули, предали ее, выклевали своих избирателей. Все, чему коммунисты вас учили, все выплюнули. Ради того, чтобы свои амбиции сделать. Поэтому, когда каждая партия будет свою идеологию отстаивать и не предавать... А в 2020 году мы опять увидели, кто есть кто. 15 политических партий. Две не предали. Не три, а две не предали – коммунисты и либерал-демократы, нравится это кому-то или не нравится. Остальные предали. Я не беру сейчас общественные организации, они отдельно. Ни одна партия не выступила в защиту государства. Все спрятались в угол, а потом сказали: мы выжидали, чем закончится. Сволочи вы, вы политики. Как можно выжидать, когда в стране такие события происходят или прямое предательство? Ликвидировать Минюсту всех. Президент поручил на Всебелорусском собрании. Почему до сих пор не ликвидированы все партии, кроме двух? Ликвидировать и забыть. И нечего на Запад пенять.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Кстати, Октябрьская революция тоже ликвидировала все партии, кроме двух – большевиков и левых эсеров.

Олег Гайдукевич:

Мы коммунистов оставим.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Партии могут быть важные. Самое важное, чтобы там были люди – настоящие патриоты своего Отечества. Чтобы они думали прежде всего о своем народе и государстве, а не бежали за чьей-то поддержкой извне, какие-то корыстные цели преследовали. Потому что по факту в Компартии Советского Союза были и такие люди тоже. И во многом то, что случилось с Советским Союзом, это результат…

Олег Гайдукевич:

Предательство. Как и царя предали в 1917 году.