«Вы в свою идеологию плюнули». Гайдукевич резко высказался о партиях в Беларуси

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вот с этими коммунистами, которых Сокол возглавляет, я всегда буду говорить, потому что это патриот. Надо вспомнить новейшую историю. Почему Президент скептически к политическим партиям относится, став Президентом? А потому что такого маразма, как у нас, в Беларуси, в Верховном Совете 1995-1996 года, не было. Когда коммунисты те, не вы, калякинцы, которые называли себя коммунистами, они настолько предали свою идеологию, просто предали. Плюнули в лицо своим избирателям. Они сами развалили, по большому счету, голосовали за развал СССР. А второй момент – они с БНФ объединились, с ярчайшими националистами ради одного – бороться с Лукашенко.
Я понимаю Президента, когда меня спрашивают – почему Лукашенко скептически относится иногда к развитию политических партий? Я отвечаю: вы виноваты, те лидеры партий начала 1990-х годов, что вы в свою идеологию плюнули, предали ее, выклевали своих избирателей. Все, чему коммунисты вас учили, все выплюнули. Ради того, чтобы свои амбиции сделать. Поэтому, когда каждая партия будет свою идеологию отстаивать и не предавать... А в 2020 году мы опять увидели, кто есть кто. 15 политических партий. Две не предали. Не три, а две не предали – коммунисты и либерал-демократы, нравится это кому-то или не нравится. Остальные предали. Я не беру сейчас общественные организации, они отдельно. Ни одна партия не выступила в защиту государства. Все спрятались в угол, а потом сказали: мы выжидали, чем закончится. Сволочи вы, вы политики. Как можно выжидать, когда в стране такие события происходят или прямое предательство? Ликвидировать Минюсту всех. Президент поручил на Всебелорусском собрании. Почему до сих пор не ликвидированы все партии, кроме двух? Ликвидировать и забыть. И нечего на Запад пенять.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Кстати, Октябрьская революция тоже ликвидировала все партии, кроме двух – большевиков и левых эсеров.
Олег Гайдукевич:
Мы коммунистов оставим.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Партии могут быть важные. Самое важное, чтобы там были люди – настоящие патриоты своего Отечества. Чтобы они думали прежде всего о своем народе и государстве, а не бежали за чьей-то поддержкой извне, какие-то корыстные цели преследовали. Потому что по факту в Компартии Советского Союза были и такие люди тоже. И во многом то, что случилось с Советским Союзом, это результат…
Олег Гайдукевич:
Предательство. Как и царя предали в 1917 году.
Вячеслав Данилович:
Если бы человек был патриотом настоящим, ценил то, что имеет, никогда не стал бы предателем своей родины.
Олег Гайдукевич:
Такие, как Камай, стояли до конца. А были предатели, которые забыли про эту Коммунистическую партию и партбилет.
Вадим Гигин:
Вдумайтесь: Верховный Совет БССР, уже Республики Беларусь тогда, в 1991 году, большинство которого составляли коммунисты, проголосовал за запрет Коммунистической партии и комсомола. Комсомол, правда, потом открутили, но коммунистическую партию, Центральный комитет, где Администрация Президента сейчас находится, эти же бывшие коммунисты отпечатывали документы и так далее.
Олег Гайдукевич:
Шарецкий, эти все лица. Я до сих пор помню. Где они? Все сбежали за границу. Где Шарецкий? В США сидит.
Вадим Гигин:
А что произошло в Украине? Партноменклатура украинская, украинцы говорят: нас зажимали, мы были колонией. Какой вы были колонией? Украинская Компартия, выходцы из нее Советским Союзом управляли. Группировка, начиная еще с ленинских и сталинских времен. Про Хрущева, Брежнева вообще не говорю. А что произошло в 1990-е годы? Кравчук – это же был секретарь ЦК по идеологии. Вот они, предатели. Они столкнулись с националистами, образовали вот это ядро и фактически ввергли тогда (и до сих пор) Украину в этот круговорот бесконечных Майданов. А затем это еще стали субсидировать, новая буржуатия, которую мы называем олигархами.
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