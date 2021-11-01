Минздрав: выведены из красного режима онкодиспансеры в Могилёве, Бресте, набирает обороты минский

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в стране сегодня вызывает осторожный оптимизм. Об этом на днях говорил Александр Лукашенко. И не только говорил, но и детально пояснял журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова Президента подтверждают факты. По последним данным Минздрава, темпы прироста заболеваемости незначительно, но снижаются. Госпитализированных пациентов и количество больных, которым необходим аппарат ИВЛ, стало меньше. Медучреждения, которые временно перепрофилировали под оказание помощи больным с COVID-19, начинают возвращаться к своим прежним функциям. В первую очередь это касается узкоспециализированных учреждений. Обязательно учитываются эпидпоказатели. В конкретном регионе проводится анализ новых случаев заболевания, еженедельная статистика. И только после принимается решение. Сегодня основная нагрузка врачей зависит от тяжелых и среднетяжелых больных. Прирост именно таких пациентов снижается.

Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Что касается вывода из красного режима ряда учреждений. Самыми актуальными являются те учреждения, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь. На первом месте – естественно (это то, о чем говорил глава государства), например, онкологические диспансеры. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве, в Бресте. И набирает обороты наш Минский онкологический диспансер. Имеют значение такие виды специализированной помощи, как кардиохирургия либо торакальная хирургия, либо высокотехнологичная абдоминальная хирургия. На сегодня активно демонстрируют движение в этом направлении брестский регион и гомельский регион, которые демонстрируют вовлечение не только масштабных учреждений областного уровня, но также учреждений районного уровня. По-прежнему продолжают оказывать плановую высокотехнологичную специализированную помощь все республиканские научно-практические центры.