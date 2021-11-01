Прямой эфир

Минздрав: выведены из красного режима онкодиспансеры в Могилёве, Бресте, набирает обороты минский

01 ноября 2021 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в стране сегодня вызывает осторожный оптимизм. Об этом на днях говорил Александр Лукашенко. И не только говорил, но и детально пояснял журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав: выведены из красного режима онкодиспансеры в Могилёве, Бресте, набирает обороты минский-1

Слова Президента подтверждают факты. По последним данным Минздрава, темпы прироста заболеваемости незначительно, но снижаются. Госпитализированных пациентов и количество больных, которым необходим аппарат ИВЛ, стало меньше.  

Медучреждения, которые временно перепрофилировали под оказание помощи больным с COVID-19, начинают возвращаться к своим прежним функциям. В первую очередь это касается узкоспециализированных учреждений. Обязательно учитываются эпидпоказатели. В конкретном регионе проводится анализ новых случаев заболевания, еженедельная статистика. И только после принимается решение. Сегодня основная нагрузка врачей зависит от тяжелых и среднетяжелых больных. Прирост именно таких пациентов снижается.  

Минздрав: выведены из красного режима онкодиспансеры в Могилёве, Бресте, набирает обороты минский-4

Алексей Щербинский, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:  
Что касается вывода из красного режима ряда учреждений. Самыми актуальными являются те учреждения, которые оказывают высокотехнологичную и специализированную медицинскую помощь. На первом месте – естественно (это то, о чем говорил глава государства), например, онкологические диспансеры. Уже сегодня выведены из красного режима онкологические диспансеры в Могилеве, в Бресте. И набирает обороты наш Минский онкологический диспансер. Имеют значение такие виды специализированной помощи, как кардиохирургия либо торакальная хирургия, либо высокотехнологичная абдоминальная хирургия. На сегодня активно демонстрируют движение в этом направлении брестский регион и гомельский регион, которые демонстрируют вовлечение не только масштабных учреждений областного уровня, но также учреждений районного уровня. По-прежнему продолжают оказывать плановую высокотехнологичную специализированную помощь все республиканские научно-практические центры.  

Минздрав: выведены из красного режима онкодиспансеры в Могилёве, Бресте, набирает обороты минский-7

Однако давать жесткую рамочную оценку эпидситуации в Беларуси рано. Если в одних регионах уровень заболеваемости снижается, то в других застыл на месте. Медики не перестают повторять: действенный вариант избежать тяжелого проявления COVID-19 – привиться. К слову, более 2,2 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации.  

# Медицина # общество # Алексей Щербинский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Конечно, глобальная катастрофа». Алексей Дзермант о влиянии распада СССР на весь мир
01 ноября 2021 17:17

«Конечно, глобальная катастрофа». Алексей Дзермант о влиянии распада СССР на весь мир

«Во время операции сердце и лёгкие пациента не работают». Почему врачи снижают количество операций в пик коронавируса
01 ноября 2021 17:16

«Во время операции сердце и лёгкие пациента не работают». Почему врачи снижают количество операций в пик коронавируса

Вадим Гигин: «Давайте прямо скажем, что было не так при советской власти и почему мы ведём эти споры до сих пор»
01 ноября 2021 16:49

Вадим Гигин: «Давайте прямо скажем, что было не так при советской власти и почему мы ведём эти споры до сих пор»