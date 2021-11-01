Вадим Гигин: «Давайте прямо скажем, что было не так при советской власти и почему мы ведём эти споры до сих пор»

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я согласен с тем, что если отсутствие даты 7 ноября в нашем календаре будет явным, мы, по сути, признаем, что 70-летний период истории, когда мы были частью Советского Союза и построили государство, отстроили города после войны, сохранили все то, о чем говорит Президент, когда мы говорим «самое лучшее сохранили». Сегодня, например, 1 ноября 1939 года, фактически Западная Украина вошла в состав УССР. В Украине сейчас говорят, что их освободила антигитлеровская коалиция, и Западная Украина преподносится некими документами 1946 года, когда Польша признала границу 1939 года. И чтобы мы не потеряли эту нить…
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Давайте прямо скажем, что было не так при советской власти и почему мы ведем эти споры до сих пор. Первое, как здесь прозвучало, боролись с религией десятилетиями, причем несколько волн. Сначала безбожное десятилетие, затем безбожная пятилетка, потом при Хрущеве. Это постоянное зажимание религии. Я помню, пришел мальчиком в класс, принес крашеные яйца. Мне учительница сделала замечание, вызывали мать в школу.
Второе – не обеспечили потребительское нормальное благосостояние людей. Хрущев – я понимаю, коммунисты его не любят – он вспоминал: я до революции слесарем работал, жил лучше, 45 рублей получал, яйцо стоило копейку, носил лучшие ботинки, булка стоила две копейки. Третий момент – политические репрессии. Как бы их кто ни оправдывал, но это осталось в памяти кровавым черным пятном.
А сделали очень много: полетели в космос, создали белорусскую государственность, открыли Академию наук, университет. Да, круто, замечательно. Но вот эти три главных факта остаются.
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