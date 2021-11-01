Вадим Гигин: «Давайте прямо скажем, что было не так при советской власти и почему мы ведём эти споры до сих пор»

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я согласен с тем, что если отсутствие даты 7 ноября в нашем календаре будет явным, мы, по сути, признаем, что 70-летний период истории, когда мы были частью Советского Союза и построили государство, отстроили города после войны, сохранили все то, о чем говорит Президент, когда мы говорим «самое лучшее сохранили». Сегодня, например, 1 ноября 1939 года, фактически Западная Украина вошла в состав УССР. В Украине сейчас говорят, что их освободила антигитлеровская коалиция, и Западная Украина преподносится некими документами 1946 года, когда Польша признала границу 1939 года. И чтобы мы не потеряли эту нить…