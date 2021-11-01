Когда перестали праздновать 7 ноября в СССР и как этот день повлиял на Беларусь? Ответил Вадим Гигин

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нужен ли нам этот праздник и зачем он у нас существует? Если бы у вас спросили люди, например, на лекции – зачем нам 7 ноября? Как обосновать? И вообще, нужен ли он действительно?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Они, коммунисты, устроили революцию, а спрашивать будем у историков. Это справедливо, поскольку к этому дню противоречивое отношение, в том числе в нашем обществе. Оно неоднозначное. Более того, вы отметили, 30 лет назад он был главным праздником в Советском Союзе. Формально. А фактически уже тогда его мало кто отмечал. Более того, Верховный Совет БССР, где еще это даже не тот, который выбрали в 1990 году, а который был предыдущий, где были почти одни коммунисты, такой блок коммунистов и беспартийных приготовил праздник на замену. В России ввели 4 ноября, а уже в 1990 году еще коммунистический Верховный Совет приготовил праздник 14 ноября, тогда, когда в 1939 году проголосовали за воссоединение с Западной Беларусью. То есть уже в тот период задумывались о том, чтобы его заменить. Конечно, приход большевиков к власти – это было событие, и тогда в обществе воспринимавшееся неоднозначно, и на протяжении всех 70 лет, и сейчас. Но почему Беларусь сохраняет все-таки этот праздник? Дело в том, что именно после прихода большевиков можно обсудить – это переворот, восстание, революция, все одновременно. Кирилл Казаков:

Если победили – это революция, если проиграли – это восстание.