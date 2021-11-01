Уже бронируют на новогодние праздники. Кто едет оздоравливаться в Беларусь?

Новости Беларуси. Около 99 тысяч иностранцев до начала нынешней осени оздоровились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абсолютное большинство из них – россияне. В пятерке стран, граждане которых активно пользуются услугами белорусских здравниц, также и Казахстан.

Всего же по сравнению с 2020 годом общее количество людей, прошедших санаторно-курортное лечение в Беларуси, увеличилось на 55 %. Сегодня это более миллиона человек. Это цифры, сопоставимые с допандемийным периодом. При этом бронирование уже идет и на новогодние праздники. Около четверти мест в санаториях на этот период уже забронировано.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Если брать свободную реализацию, у нас раньше было соотношение 60 % – граждане Беларуси, 40 % – иностранные граждане. Сейчас, конечно, за счет увеличения внутреннего спроса и закрытых границ, соотношение свободной реализации – это 20 % – иностранцы, 80 % – граждане Республики Беларусь. Сегодня в условиях неопределенности эпидситуации, на мой взгляд, это неплохие результаты работы, и мы надеемся, что до конца года система сохранит стабильную работу.