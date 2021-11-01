Олег Гайдукевич: во Франции ценят тех, кто сделал революцию, и стоят памятники тем, кто казнил их

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Неспроста у нас остался этот праздник. Это очень взаимосвязанная вещь, в принципе, с той политикой, которую проводил и начал проводить первый Президент Беларуси. Этот праздник остался благодаря ему. Почему? Да потому что Беларусь стала одной из немногих стран постсоветского пространства, где не переименовывали улицы, не сносили памятники. Не плевали в свою историю. И, например, у меня тоже очень неоднозначное отношение к 7 ноября. Более того, я скажу на собственном примере, я прошел эволюцию отношения к этому празднику: от неприятия резкого в начале 1990-х годов (сам я признаюсь в этом, так было) до понимания того, что историю свою надо уважать и ценить. И споры, какие события были хорошие в 1917 году, какие – плохие…

Я не могу сказать, например, и не согласиться с тем, что если бы не было 7 ноября, не было бы государственности в Беларуси. Беларусь действительно получила свое государство и стала государством именно благодаря этим событиям. Отношение разное, но посмотрите на другие страны мира. Все страны, где переименовывают улицы, сносят памятники... Украина – они гордятся тем, что они снесли последний бюст Жукову. И это у них праздник. А страна, извините меня, в дерьме. Почему во Франции ценят тех, кто сделал революцию, стоят памятники тем, кто потом казнил тех, кто сделал эту революцию, а дальше уже стоят памятники тем, кто повесил других. Уважение к истории.

Алена Сырова, СТВ:

Мы же не говорим сейчас о том, что нужно сносить памятники или переименовывать улицы.