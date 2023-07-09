«Этим нужно заняться немедленно». Что рассказали Лукашенко про украинских детей за рубежом?

Новости Беларуси. Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Эту фразу Президент произнес на пресс-конференции для СМИ, которая прошла во Дворце Независимости на неделе и стала прологом для всего того, что было сказано, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В зале 19 человек. Журналисты из Великобритании, Эмиратов, России, Украины, Франции. И любопытно, что ни один из них не спросил о чем-то, что касалось бы их страны, двусторонних отношений. Об Украине спрашивал кто бы вы думали? Наш друг из США. Все как в жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот вопрос надо задать Зеленскому. Почему российские войска после учений в Беларуси начали перемещаться в Россию через Киев. Этим ответом Александр Лукашенко, похоже, поставил в тупик интервьюера, и не одного, хотя такая задача, очевидно, стояла у них. Ход с обращениями к цитатам – любимый у западных журналистов, хотя со стороны кажется, что они забывают, кем работают, и себя чувствуют следователями. Не меньше.

В своих заявлениях российские официальные лица, в частности министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорили о том, что Россия сама будет контролировать ядерные силы, размещенные в Беларуси. А вы говорили, что контроль будет совместным. А если решения идут из Москвы, вы можете сказать, что мы не хотим?

Александр Лукашенко:

Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет. Про «Вагнер» вышло вообще забавно, импровизировано среди интервью открылась запись на встречу с Пригожиным и исследование локаций, где якобы бойцы ЧВК поселились. «Путин герой или не герой этой истории?» Лукашенко ответил Розенбергу на вопрос о ЧВК «Вагнер». Есть запрос – есть ответ. Хотели в Осиповичи? На следующий день всех заинтересованных отвезли. Мэтью и компании все показали и подробно рассказали.

Как не допустить такого, как в Украине?