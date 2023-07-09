«Этим нужно заняться немедленно». Что рассказали Лукашенко про украинских детей за рубежом?
Новости Беларуси. Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Эту фразу Президент произнес на пресс-конференции для СМИ, которая прошла во Дворце Независимости на неделе и стала прологом для всего того, что было сказано, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В зале 19 человек. Журналисты из Великобритании, Эмиратов, России, Украины, Франции. И любопытно, что ни один из них не спросил о чем-то, что касалось бы их страны, двусторонних отношений. Об Украине спрашивал кто бы вы думали? Наш друг из США. Все как в жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот вопрос надо задать Зеленскому. Почему российские войска после учений в Беларуси начали перемещаться в Россию через Киев.
Этим ответом Александр Лукашенко, похоже, поставил в тупик интервьюера, и не одного, хотя такая задача, очевидно, стояла у них. Ход с обращениями к цитатам – любимый у западных журналистов, хотя со стороны кажется, что они забывают, кем работают, и себя чувствуют следователями. Не меньше.
В своих заявлениях российские официальные лица, в частности министр обороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говорили о том, что Россия сама будет контролировать ядерные силы, размещенные в Беларуси. А вы говорили, что контроль будет совместным. А если решения идут из Москвы, вы можете сказать, что мы не хотим?
Александр Лукашенко:
Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет.
Про «Вагнер» вышло вообще забавно, импровизировано среди интервью открылась запись на встречу с Пригожиным и исследование локаций, где якобы бойцы ЧВК поселились.
«Путин герой или не герой этой истории?» Лукашенко ответил Розенбергу на вопрос о ЧВК «Вагнер».
Есть запрос – есть ответ. Хотели в Осиповичи? На следующий день всех заинтересованных отвезли. Мэтью и компании все показали и подробно рассказали.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Еще раз говорю, это не новый лагерь. Это база мобилизационного развертывания, созданная на основе инфраструктуры уже недействующего военного городка с размещением полевого летнего лагеря.
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На зависть белорусским журналистам. Хотя, может, нас это просто не интересует? Во всяком случае, в этот раз спрашивали о таком.
Как не допустить такого, как в Украине?
Такие ситуации есть в Вене, в Испании, в Великобритании. Сегодня более 500 детей украинских были изъяты. И существуют документы, в том числе доказательства и свидетельства, которые говорят о том, что этих детей передают в гомосексуальные семьи. Мало того, что над ними там издеваются, и они после этого пропадают. Некоторых детей-сирот, которые перевезены в Евросоюз, отправляют на органы. Хочу у вас спросить. Можем ли мы сегодня, может быть, вместе с МИД и другими организациями помочь этим женщинам?
Александр Лукашенко:
Понятно. Это предложение правительству передайте. Этим нужно заняться немедленно.
Весьма показателен сам факт присутствия на таком мероприятии представителей белорусских СМИ. Александр Лукашенко поясняет, чем руководствовался.
Александр Лукашенко:
Я пригласил наших журналистов, чтобы они понимали, что у меня нет каких-то закулисных разговоров с иностранными. Замысел был таков, чтобы они слышали наш разговор и обиды не было.
И это один из ключевых посылов – еще один ответ на вопрос, почему Александр Лукашенко продолжает говорить с теми, кто приезжает слушать, но не слышать. В момент, когда идет тотальная перестройка мира, который заврался и сам запутался в своих инсинуациях, позиция сильных – не уподобляться, а последовательно и открыто стоять на своем.
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