Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любопытно, общаясь с Президентом Беларуси, журналисты спрашивали его о событиях в других странах, мире, о других лидерах. Моментами казалось, что они перед собой представляют Си Цзиньпина или Владимира Путина. Чуть ли не единственным вопросом, который напрямую касался Беларуси, был этот.
– Как вы считаете, после Лукашенко какова будет судьба Беларуси?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, какова будет судьба моей Беларуси и уже, может, и вам не чужой, поскольку вы приехали сюда, я надеюсь, мы с вами увидим. Но я буду делать все в любой роли, какую бы я роль ни исполнял, чтобы у Беларуси была своя судьба. Что касается вашего замечания «30 лет у власти» и так далее, я не знаю, хорошо это или плохо. Не я же решаю, быть мне у власти или нет. Если вы думаете, что я, находясь у этой власти, что-то чрезмерное получил и получил вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю, а не властвую. Так решил народ. Конечно, эта девушка из Франции считает, что не народ решал, а я решал. Слушайте, это полная чушь!
Наверное, самый главный ответ для жителей нашей страны.
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