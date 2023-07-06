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Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!

06 июля 2023 19:17
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Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!-1

Любопытно, общаясь с Президентом Беларуси, журналисты спрашивали его о событиях в других странах, мире, о других лидерах. Моментами казалось, что они перед собой представляют Си Цзиньпина или Владимира Путина. Чуть ли не единственным вопросом, который напрямую касался Беларуси, был этот.

Как вы считаете, после Лукашенко какова будет судьба Беларуси?

Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, какова будет судьба моей Беларуси и уже, может, и вам не чужой, поскольку вы приехали сюда, я надеюсь, мы с вами увидим. Но я буду делать все в любой роли, какую бы я роль ни исполнял, чтобы у Беларуси была своя судьба. Что касается вашего замечания «30 лет у власти» и так далее, я не знаю, хорошо это или плохо. Не я же решаю, быть мне у власти или нет. Если вы думаете, что я, находясь у этой власти, что-то чрезмерное получил и получил вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю, а не властвую. Так решил народ. Конечно, эта девушка из Франции считает, что не народ решал, а я решал. Слушайте, это полная чушь!

Наверное, самый главный ответ для жителей нашей страны.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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