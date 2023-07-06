Лукашенко: я работаю на большой, высокой должности. Работаю, а не властвую. Так решил народ!

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, общаясь с Президентом Беларуси, журналисты спрашивали его о событиях в других странах, мире, о других лидерах. Моментами казалось, что они перед собой представляют Си Цзиньпина или Владимира Путина. Чуть ли не единственным вопросом, который напрямую касался Беларуси, был этот. – Как вы считаете, после Лукашенко какова будет судьба Беларуси?