Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не войдут в Украину с территории Беларуси

Новости Беларуси. Ядерное оружие, роль Александра Лукашенко в решении конфликтной и опасной ситуации в России, договоренности по поводу ЧВК «Вагнер», украинская повестка и президентские выборы. 6 июля во Дворце Независимости состоялся большой разговор главы государства с зарубежными СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча длилась 3,5 часа. Говорили не только о событиях предыдущих недель, но и мировых перспективах.

Многополярность, как подчеркивал Александр Лукашенко, обеспечит устойчивость мира во всех вопросах: экономика, политика и, что сегодня важнее всего, безопасность. Так как все будет зависеть не от одного государства, а от мнения всех участников международных отношений. Речь о множественных точках опоры, которые Александр Лукашенко видит в КНР, Индии, ЕС, США, Африке.

Центры силы могут появиться и на Ближнем Востоке, где сегодня есть ресурсы. Постсоветское пространство также имеет все шансы стать еще более авторитетным участником масштабных процессов, но пока, как считает белорусский лидер, необходима более тесная консолидация по ряду вопросов.

Хороший пример в этом отношении – Союзное государство. Чего стоит партнерство такого уровня, показали недавние события в России. К слову, именно ситуации с «Вагнером» был посвящен далеко не один вопрос зарубежных журналистов.