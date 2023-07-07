Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не войдут в Украину с территории Беларуси

Новости Беларуси. Ядерное оружие, роль Александра Лукашенко в решении конфликтной и опасной ситуации в России, договоренности по поводу ЧВК «Вагнер», украинская повестка и президентские выборы. 6 июля во Дворце Независимости состоялся большой разговор главы государства с зарубежными СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча длилась 3,5 часа. Говорили не только о событиях предыдущих недель, но и мировых перспективах.
Лукашенко рассказал, что ждет планету: «Мир просто ошалел, сошел с ума».
Многополярность, как подчеркивал Александр Лукашенко, обеспечит устойчивость мира во всех вопросах: экономика, политика и, что сегодня важнее всего, безопасность. Так как все будет зависеть не от одного государства, а от мнения всех участников международных отношений. Речь о множественных точках опоры, которые Александр Лукашенко видит в КНР, Индии, ЕС, США, Африке.
Центры силы могут появиться и на Ближнем Востоке, где сегодня есть ресурсы. Постсоветское пространство также имеет все шансы стать еще более авторитетным участником масштабных процессов, но пока, как считает белорусский лидер, необходима более тесная консолидация по ряду вопросов.
Хороший пример в этом отношении – Союзное государство. Чего стоит партнерство такого уровня, показали недавние события в России. К слову, именно ситуации с «Вагнером» был посвящен далеко не один вопрос зарубежных журналистов.
Не сомневаетесь ли вы еще раз в своем приглашении, чтобы они приехали в Беларусь, эта группа?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз повторяю, чтобы вы точно понимали. Это не та ситуация, когда «Вагнер» оказался в той ситуации, в которой оказался, и я тут протягиваю им руку помощи. Это было достигнуто в процессе, как вы называете, переговоров моих с ЧВК «Вагнер». На чаше весов вы знаете, что лежало. Поэтому тогда было принято мое решение. Я буду придерживаться этого решения. Если бы я от него отказался, вы бы от меня точно ноги давно вытерли. Я глава государства, даю обещания – я их должен исполнять. Это первое. Второе – меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия.
Смогут ли бойцы российской военной компании организовать нападение на Украину с территории нашей страны? Такой вопрос прозвучал от Стива Розенберга. Ответ Александра Лукашенко отрицательный. Президент подчеркнул, что с нашей территории никто ни на кого не нападал и нападать не будет. Сегодня бойцов ЧВК нет в Беларуси. В случае если руководство России примет подобное решение, то с «Вагнером» будет заключен определенный контракт, где все условия и рамки будут прописаны.
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