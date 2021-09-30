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Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений

30 сентября 2021 17:05
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Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы. В арсенале – привычный набор грубых фейков и ложных сенсаций. Практически ничего нового в дополнение к уже озвученному во время «Большого разговора с Президентом».

Об этой встрече договаривались публично. Александр Лукашенко дал согласие на интервью CNN с единственным условием – показать материал в эфире без купюр и монтажа. Вопрос в том, сдержат ли слово наши заокеанские коллеги. Ведь договаривались же. Тем неожиданнее прозвучал ответ на прямой вопрос.

Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений-1

Мэтью Чанс, старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта:
Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным.

Александр Лукашенко в интервью CNN: «Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол!» Читайте здесь

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Фотофакт

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