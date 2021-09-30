Журналист CNN об условиях интервью с Лукашенко: не принимаем никаких ограничений

Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы. В арсенале – привычный набор грубых фейков и ложных сенсаций. Практически ничего нового в дополнение к уже озвученному во время «Большого разговора с Президентом».

Об этой встрече договаривались публично. Александр Лукашенко дал согласие на интервью CNN с единственным условием – показать материал в эфире без купюр и монтажа. Вопрос в том, сдержат ли слово наши заокеанские коллеги. Ведь договаривались же. Тем неожиданнее прозвучал ответ на прямой вопрос.