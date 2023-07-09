Камран Гасанов о протестах во Франции: там кто не критикует власть, не считается французом

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Лично для вас такие масштабные беспорядки во Франции стали сюрпризом, Вадим?

Вадим Боровик, политолог:

Послушайте, Франция, во-первых, традиции имеет революционной деятельности. Это не первый случай, когда во французском обществе это воспринимается даже как норма. То, что если с чем-то мы не согласны, мы идем на улицу. И почему-то еще они это сопровождают такими нездоровыми вандальными действиями. Плюс, вы абсолютно правы, вы сказали о том, что очень большое число мигрантов. И не все они готовы адаптироваться к тем стандартам ЕС, которые существуют. Они живут где-то локальными группами, анклавами. И зачастую это немножко уровень и качество жизни, совсем отличающиеся от жизни простых парижан. И в какой-то степени это дискриминационные условия жизни. И это порождает, наряду с какими-то провоцирующими действиями полиции, вот такие вот беспорядки.

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):

В целом для Европы свойственно выходить на протесты, забастовки. Мы их видим почти в каждой стране, в Германии, во Франции тем более. Вот был такой политолог Дарья Платонова, которая умерла, ее убили. И был фильм, посвященный ее памяти. Она как раз была экспертом по Франции. Она рассказывала, что во Франции тот, кто не критикует власть, не считается французом. То есть это в порядке вещей. Но здесь это еще наслаивается на столкновение цивилизации. То есть это какая-то комплексная проблема, которая кипит уже десятилетиями, и вот ищет выхлоп наружу. И вот это убийство как раз таки позволило всем этим страстям выйти наружу. А как это решать – это очень большой вопрос. Над этим предстоит работать.

Десятки поврежденных зданий, сотни сожженных машин и более тысячи задержанных. Францию накрыли массовые протесты и беспорядки после убийства полицейскими 17-летнего подростка. МВД Франции сообщило о взрывном росте спланированных ограблений магазинов и частных домов. Практически в каждом крупном городе страны демонстрации переходили в столкновения с полицией. На этом фоне служба безопасности Франции направила подкрепление. Для подавлений протестов были отправлены 45 тысяч спецназовцев, бронетехника и вертолеты.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

Беспорядки, которые мы пережили прошлой ночью, не имеют никакого отношения к 17-летнему подростку. Нападение на школу, поджог социального центра, поджог ратуши не имеют ничего общего с этой историей. В Министерстве внутренних дел должны чрезвычайно сильно мобилизоваться, чтобы обеспечить твердую реакцию правительства. Трагедия, из-за которой тысячи людей вышли на улицы Франции, произошла 27 июня. Полицейские в пригороде Парижа попытались остановить машину. Однако 17-летний водитель арабского происхождения отказался подчиниться. После чего один из полицейских применил табельное оружие и выстрелил подростку в грудь. Тот умер на месте.