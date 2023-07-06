Лукашенко: может, в Москву поехал, может, ещё где-то, но на территории Беларуси Пригожина нет

Новости Беларуси. Большой разговор Президента с зарубежной прессой в эти минуты проходит во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе участников более 20 журналистов – это те, кто активнее других в течение предыдущих недель запрашивал интервью с белорусским лидером. Еще в самом начале разговора Александр Лукашенко попросил избегать формата конференции и предложил свободную форму обсуждений.

Среди тем – наиболее острые и яркие пункты мировой повестки. Одна из них касается ЧВК «Вагнер» и недавних событий в России. Отвечая на вопрос американского журналиста, Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня на территории Беларуси Евгения Пригожина нет. А вопрос о передислокации его бойцов в нашу страну не разрешен. Зарубежные журналисты привели пример спутниковых снимков, на которых разглядели лагеря, которые, предположительно, строят для военных ЧВК на нашей территории. Однако Президент разъяснил: лагеря никто не возводит. Российским военным было предложено несколько военных городков, которые использовались еще в советское время. Но, опять же, подчеркнул белорусский лидер – вопрос о размещении «вагнеровцев» не закрыт. Решение принимать будет в первую очередь руководство России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта компания, вы прекрасно понимаете, российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Но коль уж вы задаете, насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы, очень серьезные бойцы, ЧВК «Вагнер» находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет.

Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован.