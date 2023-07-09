«Рано или поздно с Украины спросят». Поговорили с Надеждой Сасс о Лукашенко и международной политике

Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Эту фразу Президент произнес на пресс-конференции для СМИ, которая прошла во Дворце Независимости на неделе. Как это было, продолжим разговор с журналисткой Надеждой Сасс. Человек, который знает, ради чего все это. Какое впечатление создает Лукашенко? Ольга Коршун, СТВ:

Ты участвовала в пресс-конференции, была за этим круглым столом, задавала вопросы Президенту. Хочется узнать твои впечатления.

Надежда Сасс, ведущая СТВ:

Атмосфера была абсолютно конструктивной. И разговор вышел откровенным и открытым. Безусловно, это заслуга белорусского лидера. Минск всегда выступал и продолжает выступать как площадка для конструктивного диалога. Несмотря на абсолютно неадекватные, возможно, правила нынешней игры. Несмотря на изменившиеся особенности международных отношений, потому как сегодня главы государств, в целом государства общаются друг с другом только при помощи ультиматумов и взаимных угроз. Александр Лукашенко – это лидер, который показал мастер-класс, мне кажется, западным журналистам. Меня как журналиста возмутило то, что большинство вопросов касалось исключительно ЧВК «Вагнер», хотя в журналистской среде принято не повторять те вопросы, которые звучали на подобных мероприятиях. Но Президент ответил на все. И дал возможность каждому из присутствующих задать волнующий его вопрос. И даже несколько раз. Конечно, сегодня общаться с белорусским лидером сложно, так как это человек, который в первую очередь знает, ради чего это все и понимает, какая цена вообще вопроса и будущего миропорядка. Александр Григорьевич сделал акцент на том, что мир уже не будет монополярным. И, конечно, ключевые заявления касались и Украины, и размещения тактического ядерного оружия. Если бы господин Зеленский и его свита слушали внимательно и между строк пытались понять ключевые слова Президента Александра Лукашенко, они бы поняли, что для Украины, особенно в преддверии саммита, сейчас ключевая задача. Да, забыть, что вы не шоумены, которые пролезли на первые места, а в первую очередь лидеры, за вами стоят люди. И уже на данный момент мы имеем тысячи разрушенных судеб. И у Украины еще есть шанс опомниться. Президент подчеркнул, что для переговоров еще есть место. Ольга Коршун:

Не обошлось без классики. Задали традиционный уже вопрос про последнего диктатора Европы. Как Президент вообще к этому относится? Ты первый раз встречалась с Президентом, какое он на тебя произвел впечатление? Диктатор?

Надежда Сасс:

Впечатление произвел человека, который знает, ради чего идет эта борьба. Человек крайне дипломатичен, с невероятной выдержкой. Совершенно убеждена, что никто из нынешних лидеров государств на подобное не смог бы решиться. Ольга Коршун:

На пресс-конференции было подчеркнуто, тебя представили, что ты белорусская журналистка украинского происхождения. Но у меня, опять же, заинтересовала формулировка в твоем вопросе, что не все в Украине так слепо поддерживают Зеленского, как нам пытаются представить. А какая там сейчас ситуация? «Рано или поздно с Украины спросят»

Надежда Сасс:

Сегодня Украина – это государство террора, которое притесняет любое инакомыслие, пытается его уничтожить. Люди устали, невозможно столько времени – полтора года – находиться в стрессе. При том тебя кормят лозунгами, а ты понимаешь, что территории как вы теряли, так и теряете. На поле боя очередные проигрыши. Ситуация с экономикой в стране катастрофичная. Большинство людей сводят концы с концами. И ради чего эта борьба, многие не могут ответить. Переписали историю, уничтожили те идеалы, которые близки каждому украинцу. И сегодня государство выживает только за счет той помощи, которую оказывает Запад. И то мы все прекрасно понимаем, что это не безвозмездная помощь. Рано или поздно с Украины спросят и попытаются вернуть те деньги, которые они получили. Коррупция, с которой Украина борется на протяжении всех лет своей независимости, она, честно говоря, цветет-процветает активно. И люди, которые имеют к укроборонпрому отношение, и к ситуации с военкоматами, покупают себе виллы в Италии, Испании. А простой народ просто погибает в своих квартирах. «Сейчас Европа находится в преддверии внутренних потрясений»