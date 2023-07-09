«Рано или поздно с Украины спросят». Поговорили с Надеждой Сасс о Лукашенко и международной политике
Буду делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба. Эту фразу Президент произнес на пресс-конференции для СМИ, которая прошла во Дворце Независимости на неделе.
Как это было, продолжим разговор с журналисткой Надеждой Сасс.
Человек, который знает, ради чего все это. Какое впечатление создает Лукашенко?
Ольга Коршун, СТВ:
Ты участвовала в пресс-конференции, была за этим круглым столом, задавала вопросы Президенту. Хочется узнать твои впечатления.
Надежда Сасс, ведущая СТВ:
Атмосфера была абсолютно конструктивной. И разговор вышел откровенным и открытым. Безусловно, это заслуга белорусского лидера. Минск всегда выступал и продолжает выступать как площадка для конструктивного диалога. Несмотря на абсолютно неадекватные, возможно, правила нынешней игры. Несмотря на изменившиеся особенности международных отношений, потому как сегодня главы государств, в целом государства общаются друг с другом только при помощи ультиматумов и взаимных угроз. Александр Лукашенко – это лидер, который показал мастер-класс, мне кажется, западным журналистам. Меня как журналиста возмутило то, что большинство вопросов касалось исключительно ЧВК «Вагнер», хотя в журналистской среде принято не повторять те вопросы, которые звучали на подобных мероприятиях. Но Президент ответил на все. И дал возможность каждому из присутствующих задать волнующий его вопрос. И даже несколько раз.
Конечно, сегодня общаться с белорусским лидером сложно, так как это человек, который в первую очередь знает, ради чего это все и понимает, какая цена вообще вопроса и будущего миропорядка. Александр Григорьевич сделал акцент на том, что мир уже не будет монополярным. И, конечно, ключевые заявления касались и Украины, и размещения тактического ядерного оружия. Если бы господин Зеленский и его свита слушали внимательно и между строк пытались понять ключевые слова Президента Александра Лукашенко, они бы поняли, что для Украины, особенно в преддверии саммита, сейчас ключевая задача. Да, забыть, что вы не шоумены, которые пролезли на первые места, а в первую очередь лидеры, за вами стоят люди. И уже на данный момент мы имеем тысячи разрушенных судеб. И у Украины еще есть шанс опомниться. Президент подчеркнул, что для переговоров еще есть место.
Ольга Коршун:
Не обошлось без классики. Задали традиционный уже вопрос про последнего диктатора Европы. Как Президент вообще к этому относится? Ты первый раз встречалась с Президентом, какое он на тебя произвел впечатление? Диктатор?
Надежда Сасс:
Впечатление произвел человека, который знает, ради чего идет эта борьба. Человек крайне дипломатичен, с невероятной выдержкой. Совершенно убеждена, что никто из нынешних лидеров государств на подобное не смог бы решиться.
Ольга Коршун:
На пресс-конференции было подчеркнуто, тебя представили, что ты белорусская журналистка украинского происхождения. Но у меня, опять же, заинтересовала формулировка в твоем вопросе, что не все в Украине так слепо поддерживают Зеленского, как нам пытаются представить. А какая там сейчас ситуация?
«Рано или поздно с Украины спросят»
Надежда Сасс:
Сегодня Украина – это государство террора, которое притесняет любое инакомыслие, пытается его уничтожить. Люди устали, невозможно столько времени – полтора года – находиться в стрессе. При том тебя кормят лозунгами, а ты понимаешь, что территории как вы теряли, так и теряете. На поле боя очередные проигрыши. Ситуация с экономикой в стране катастрофичная. Большинство людей сводят концы с концами. И ради чего эта борьба, многие не могут ответить. Переписали историю, уничтожили те идеалы, которые близки каждому украинцу. И сегодня государство выживает только за счет той помощи, которую оказывает Запад. И то мы все прекрасно понимаем, что это не безвозмездная помощь. Рано или поздно с Украины спросят и попытаются вернуть те деньги, которые они получили. Коррупция, с которой Украина борется на протяжении всех лет своей независимости, она, честно говоря, цветет-процветает активно. И люди, которые имеют к укроборонпрому отношение, и к ситуации с военкоматами, покупают себе виллы в Италии, Испании. А простой народ просто погибает в своих квартирах.
«Сейчас Европа находится в преддверии внутренних потрясений»
Ольга Коршун:
Еще один твой вопрос касался Европы. И мне кажется, одно из другого вытекает. Сегодня и Европу тоже рикошетом затрагивает украинский конфликт, поскольку Европа вливает туда деньги, средства. Ты общаешься с парламентариями, евродепутатами, они понимают, есть ли там еще какие-то зачатки здравого смысла, что это пора заканчивать? Что Европа, как ты спрашивала, приближается к гражданской войне?
Надежда Сасс:
Мы должны понимать, что сейчас Европа находится в преддверии внутренних потрясений. 2024 год – это не только год президентских выборов в США, еще и год выборов нового состава Европейского парламента. Мы видим, какую поддержку получают правые политики. Если мы возьмем ту же Германию, «Альтернатива для Германии» когда-то считалась нерукопожатная, токсичная партия, сегодня имеет 21 %. Заметим и поведение Макрона, который по своим свежим заявлениям, скорее, по риторике был ближе к Марин Ле Пен. Уровень Марин Ле Пен сегодня невероятно высок. Люди устали кормиться обещаниями, устали от этой лапши, которая у них на ушах висит. И они готовы ее сбросить. Мы понимаем, что по темпераменту европейцы – это, конечно, не украинцы, которые чуть что – сразу на Майдан. Особенно если там еще определенные западные печеньки присутствуют. Но, честно говоря, уровень терпения уже скорее исчерпан. Я и не знаю, на что рассчитывают европейские бюрократы, но рано или поздно их вынесут вперед ногами. Потому как те политики, которые сегодня себя возомнили двигателями человечества, на самом-то деле, поддержки не имеют. И глобалистские элиты, которые всячески пытаются продвигать свои идеалы, рано или поздно потерпят поражение в этой битве.