Лукашенко о размещении ЧВК «Вагнер» в Беларуси: ситуация, которая произошла в России, не повторится

Лукашенко отметил, что понимает, почему в соседних странах обеспокоены этим вопросом. Соседи, в том числе и руководство Штатов, понимают, что «Вагнер» – очень мощная боевая единица. Вряд ли в мире есть равные подразделения, которые прошли через многое бои, как ЧВК «Вагнер».

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит никаких рисков, если ЧВК «Вагнер» будет размещена на территории Беларуси. Об этом заявил глава государства в четверг, 6 июля, на встрече с журналистами российских и белорусских СМИ, информирует пресс-служба белорусского лидера.

По словам Президента, наши подразделения Вооруженных сил очень боеспособные и не уступают «Вагнеру». А бойцы могут передать белорусским военным тот опыт, который они получили на поле боя. Это тактика, боевые действия, сказал Лукашенко. Беларуси успокаиваться не приходится. На фоне заявлений из соседних государств, нашу страну в покое не оставят, сказал белорусский лидер.

Будет ли ЧВК «Вагнер» размещен в Беларуси и в каком количестве, Президент обозначил, что вопрос решится в ближайшее время. Прятать эту информацию никто не будет, и обязательно будет сообщено о дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением.

В то же время Президент Беларуси убежден, что ситуация, которая произошла с ЧВК «Вагнер» в Российской Федерации, в нашей стране не повторится. «Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. Я сегодня не вижу такой ситуации», – сказал Президент.

По словам главы государства, на сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен. И это зависит не от него, а от решения России и самих вагнеровцев.

«Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в военное время», - сказал Президент.