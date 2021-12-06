«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?
Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.
Подробнее о том, как прошел кадровый день у Президента, в материале Виктории Ходосок.
Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть.
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Точечно новые руководители появились у исполкомов разных регионов страны. И больше всего изменения коснулись двух областей – Гомельской и Могилевской. И это вполне можно связать с тем, что не раз поручалось – поднимать экономики этих регионов. Что до Гомельской области, которой и так досталось в 1986 году, то в числе отстающих семь районов – Хойникский, Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Чечерский и Кормянский.
К слову, в последнем – новый руководитель. Да, есть планы реализовать в них десятки инвестпроектов. По крайней мере, чиновники обещают. Этот же вопрос и про инициативность: не надо сидеть и ждать, надо предлагать и воплощать.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Каким должен быть хороший руководитель? На этот вопрос однозначно у каждого свой ответ. Правда, есть, скажем так, общепринятые запросы: руководитель – профессионал, справедливый и опытный. Что касается последнего, дело абсолютно не в возрасте, и это все прекрасно понимают. Работу, что называется, на совесть необязательно связывать с количеством обозначенных лет в трудовой книжке. В этот список Президент добавляет еще не менее важные пункты: инициативность, хозяйственность и внимательность. Особенно зорким руководитель должен быть при подборе кадров.
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Виктория Ходосок:
Жизнь явно подсказывает, что четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время все еще непростое. Нашу страну продолжают «дергать» за разные ниточки: начиная от политики и заканчивая людьми.
Также 6 декабря Президент назначил послов по совместительству в Боливию, Доминикану, Уругвай и Парагвай. Изменения произошли и в некоторых министерствах. Новые замминистры появились в Минздраве, Минлесхозе, Минтруда и Минюсте. Новый председатель в Комитете госконтроля Минской области. Им стал Максим Алешкевич.