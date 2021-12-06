«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах. Подробнее о том, как прошел кадровый день у Президента, в материале Виктории Ходосок.

Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть. Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные. Подробнее здесь. Точечно новые руководители появились у исполкомов разных регионов страны. И больше всего изменения коснулись двух областей – Гомельской и Могилевской. И это вполне можно связать с тем, что не раз поручалось – поднимать экономики этих регионов. Что до Гомельской области, которой и так досталось в 1986 году, то в числе отстающих семь районов – Хойникский, Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Чечерский и Кормянский. К слову, в последнем – новый руководитель. Да, есть планы реализовать в них десятки инвестпроектов. По крайней мере, чиновники обещают. Этот же вопрос и про инициативность: не надо сидеть и ждать, надо предлагать и воплощать.