Прямой эфир

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?

06 декабря 2021 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.

Подробнее о том, как прошел кадровый день у Президента, в материале Виктории Ходосок.

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-1

Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть.

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные. Подробнее здесь.

Точечно новые руководители появились у исполкомов разных регионов страны. И больше всего изменения коснулись двух областей – Гомельской и Могилевской. И это вполне можно связать с тем, что не раз поручалось – поднимать экономики этих регионов. Что до Гомельской области, которой и так досталось в 1986 году, то в числе отстающих семь районов – Хойникский, Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Чечерский и Кормянский.

К слову, в последнем – новый руководитель. Да, есть планы реализовать в них десятки инвестпроектов. По крайней мере, чиновники обещают. Этот же вопрос и про инициативность: не надо сидеть и ждать, надо предлагать и воплощать.

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-4

Читайте также:

Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать

Убыточные предприятия и недвижимость. Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать

Лукашенко: «Ни в коем случае не щёлкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: «Чего изволите?»

Проблемы людей – главный вопрос для местной вертикали власти. С таким четким посылом Александр Матарас переезжает из кресла начальника одного из управлений Гомельского облисполкома в кресло председателя Добрушского райисполкома.

Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы». Читайте здесь.

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-7

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Каким должен быть хороший руководитель? На этот вопрос однозначно у каждого свой ответ. Правда, есть, скажем так, общепринятые запросы: руководитель – профессионал, справедливый и опытный. Что касается последнего, дело абсолютно не в возрасте, и это все прекрасно понимают. Работу, что называется, на совесть необязательно связывать с количеством обозначенных лет в трудовой книжке. В этот список Президент добавляет еще не менее важные пункты: инициативность, хозяйственность и внимательность. Особенно зорким руководитель должен быть при подборе кадров.

Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать. Читайте здесь.

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-10

Читайте также:

«Надо стараться что-то сделать для людей». Ирина Стречин назначена председателем Дрибинского района

Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом

Лукашенко: а чего вы боретесь против Конституции? Не проголосует народ на референдуме за изменения, останется эта Конституция

Виктория Ходосок:
Жизнь явно подсказывает, что четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время все еще непростое. Нашу страну продолжают «дергать» за разные ниточки: начиная от политики и заканчивая людьми.

Также 6 декабря Президент назначил послов по совместительству в Боливию, Доминикану, Уругвай и Парагвай. Изменения произошли и в некоторых министерствах. Новые замминистры появились в Минздраве, Минлесхозе, Минтруда и Минюсте. Новый председатель в Комитете госконтроля Минской области. Им стал Максим Алешкевич.

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-13

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-15

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?-17

Перед всем сегодняшними назначенцами стоят большие задачи и большая ответственность. Не справятся? Спросят. Но будем надеяться на хороший результат и их продуктивную работу без ошибок и промахов.

Читайте также:

Лукашенко, принимая кадровые решения: «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчинённых»

Лукашенко: никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал – там и сиди

Президент: да, был риск отдать одному человеку в руки такую Конституцию. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Александр Матарас # Ирина Стречин # Максим Алешкевич # Андрей Дубинчик # Валерий Барановский # Андрей Молчан # Сергей Лукашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину
06 декабря 2021 21:16

Им всё сложнее оставаться в ТЛЦ на морозе. Некоторые беженцы захотели вернуться на родину

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически
06 декабря 2021 21:14

МЧС о логистическом центре на границе: холод не влияет на температуру внутри, потому что она поддерживается автоматически

Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента
06 декабря 2021 21:11

Кирилл Казаков: у нас диктатура, которая позволяет жить спокойно, растить детей, но ты не имеешь права стрелять в Президента