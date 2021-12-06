«Надо стараться что-то сделать для людей». Ирина Стречин назначена председателем Дрибинского района

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Спрашивать со всех будут абсолютно одинаково. Неважно, в кресле руководителя мужчина или женщина. Этот момент если не понимала, то после сегодняшнего похода во Дворец Независимости точно поняла Ирина Стречин. Она разбавляет ряды уверенных и опытных управленцев. Отныне это новый председатель Дрибинского райисполкома. В СМИ уже успели написать, что впервые этот пост занимает женщина.