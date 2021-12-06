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«Надо стараться что-то сделать для людей». Ирина Стречин назначена председателем Дрибинского района

06 декабря 2021 18:32
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Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Спрашивать со всех будут абсолютно одинаково. Неважно, в кресле руководителя мужчина или женщина. Этот момент если не понимала, то после сегодняшнего похода во Дворец Независимости точно поняла Ирина Стречин. Она разбавляет ряды уверенных и опытных управленцев. Отныне это новый председатель Дрибинского райисполкома. В СМИ уже успели написать, что впервые этот пост занимает женщина.  

«Надо стараться что-то сделать для людей». Ирина Стречин назначена председателем Дрибинского района-1

Ирина Стречин, председатель Дрибинского райисполкома:
Самое главное – это быть человечным, любить свою работу и делать то, чтобы тебе не было стыдно за свою работу. Это самое главное на сегодня, я считаю. И надо стараться что-то сделать для людей, для этой страны. И сегодня Александр Григорьевич сказал: никакой гендерной принадлежности нет. То есть нужно работать, закасывать рукава и работать.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ирина Стречин # Виктория Ходосок # Фотофакт

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