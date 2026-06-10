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Новости по тегу #Максим Алешкевич

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске
10 июня 2026 13:37

Совместное заседание коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России прошло в Минске

В Беларуси в первый день централизованных испытаний зафиксировано 14 нарушений
28 мая 2026 07:42

В Беларуси в первый день централизованных испытаний зафиксировано 14 нарушений

В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил
04 марта 2026 10:49

В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?
06 декабря 2021 21:17

«Вы не должны быть безмолвными исполнителями». Какие кадровые решения рассмотрел Президент 6 декабря?