Новости по тегу #Максим Алешкевич

Так, доходы в 2025-м исполнены в объеме свыше 7,5 миллиардов российских рублей. Расходы составили 6 миллиардов 800 миллионов.
Из экзаменационных аудиторий были удалены 9 участников ЦЭ и пятеро учащихся, которые сдавали ЦТ.
В центре внимания – техническое состояние вооружения и специальной техники, а также качество хранения армейских запасов.
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