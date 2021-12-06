Лукашенко: никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Сбежал – там и сиди

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Нападки с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов, а это уже про сильную и мудрую власть. В то время как оппозиция спит и видит, как будет вершить. Но любой здравомыслящий человек понимает: у руля должен быть патриот и преданный своей стране человек. Видимо, беглые господа созвучные, но абсолютно разные по смыслу слова «преданность» и «предательство» понимают как что-то единое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас они через определенные структуры (не буду их называть, я вам письмо направлю, насколько это возможно, вместе с КГБ проинформируйте вертикаль власти), они начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Беларуси. Ищут, на кого сделать ставку и опору. Они нашли, на кого, чтобы он был терпим для России, как они рассуждают (все на Западе пишется), чтобы он Западом управлялся абсолютно. Короче, это западное направление. Но весь смысл в том, что опору они хотят осуществить на беглых. Категорически неприемлемо. Никакой оппозиции в Беларуси из числа беглых быть не может. Это главе Администрации говорю, вы этим занимаетесь как политик. И вы должны помнить: сбежал – там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то сюда устроиться в общество, не во власть. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили их всех, как мы их часто называем, оппов, бчбшников и так далее. Я не скажу. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Но, с другой стороны, уважаемые друзья, мы взяли некий крен: свой – чужой. Для вас это, может, не так важно. Это важнее для Бреста, для Минска. Там у вас люди в основном крепкие. А если какая-то мышь завелась, так вы их видите, это не проблема. Но тем не менее вы должны давать себе отчет и понимать, что многие из власти кто сбежал, сейчас фейками забрасывают страну из-за границы, кто убежал, но спрятался под плинтус. И они понимают, что опять надо вот эта волна, чтобы к нам внедриться. Все правильно, так поступали бы любые спецслужбы.