Лукашенко, принимая кадровые решения: «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчинённых»
Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.
Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Каким должен быть хороший руководитель? На этот вопрос однозначно у каждого свой ответ. Правда, есть, скажем так, общепринятые запросы: руководитель – профессионал, справедливый и опытный. Что касается последнего, дело абсолютно не в возрасте, и это все прекрасно понимают. Работу, что называется, на совесть необязательно связывать с количеством обозначенных лет в трудовой книжке.
В этот список Президент добавляет еще не менее важные пункты: инициативность, хозяйственность и внимательность. Особенно зорким руководитель должен быть при подборе кадров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Советую при подборе кадров опираться на истинных, нормальных, патриотичных, крепких людей со стержнем. «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчиненных, среди ваших коллег. Перед вами будет стоять много задач. Но главная задача – что вы придете в конкретную низовую ячейку нашего общества, в район. Там все происходит. Там люди, на которых опирается государство и Президент в том числе. Там наше все. Я вам желаю не наломать дров. Я всегда исходил и исхожу из того, что человеку, какой бы он ни был, надо дать шанс. Спустя определенное время, которое вы установите, – три месяца, полгода, год – этот человек должен показать, что вы ему дали шанс, а он воспользовался этим шансом. Нет – до свидания.
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