Лукашенко, принимая кадровые решения: «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчинённых»

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.

Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть.