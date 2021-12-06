Прямой эфир

Убыточные предприятия и недвижимость. Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать

06 декабря 2021 19:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинчик отныне глава Ленинского района Бобруйска. Работать на месте, помимо кадровых нюансов, есть над чем. К примеру, вопросы с убыточными предприятиями и недвижимостью.

Убыточные предприятия и недвижимость. Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать-1

Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района Бобруйска:
И район, и организация района, и руководители района мне хороши знакомы. Текущие вопросы социальной направленности, образования в нашем районе решены. Они больше касаются Первомайского района. Там растет население, необходимо строить детские сады, школы, чем руководство города сейчас и занимается. Есть вопросы по убыточности некоторых предприятий. Есть вопросы по вовлечению в оборот недвижимости, например, силикатный завод, ДВП-завод, на «ФанДОКе». Президент будет посещать, нужно к этому моменту какое-то понимание в этом вопросе уже иметь.

Читайте также:

«Надо стараться что-то сделать для людей». Ирина Стречин назначена председателем Дрибинского района

Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом

Лукашенко: а чего вы боретесь против Конституции? Не проголосует народ на референдуме за изменения, останется эта Конституция

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Андрей Дубинчик # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?
06 декабря 2021 19:23

Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?

«10 лет назад мы даже не могли об этом подумать». Что изменилось в политике Беларуси и России за последние годы?
06 декабря 2021 19:18

«10 лет назад мы даже не могли об этом подумать». Что изменилось в политике Беларуси и России за последние годы?

Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»
06 декабря 2021 19:08

Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»