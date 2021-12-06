Убыточные предприятия и недвижимость. Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинчик отныне глава Ленинского района Бобруйска. Работать на месте, помимо кадровых нюансов, есть над чем. К примеру, вопросы с убыточными предприятиями и недвижимостью.