Убыточные предприятия и недвижимость. Новый глава Ленинского района Бобруйска рассказал, над чем придётся работать

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Дубинчик отныне глава Ленинского района Бобруйска. Работать на месте, помимо кадровых нюансов, есть над чем. К примеру, вопросы с убыточными предприятиями и недвижимостью.
Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района Бобруйска:
И район, и организация района, и руководители района мне хороши знакомы. Текущие вопросы социальной направленности, образования в нашем районе решены. Они больше касаются Первомайского района. Там растет население, необходимо строить детские сады, школы, чем руководство города сейчас и занимается. Есть вопросы по убыточности некоторых предприятий. Есть вопросы по вовлечению в оборот недвижимости, например, силикатный завод, ДВП-завод, на «ФанДОКе». Президент будет посещать, нужно к этому моменту какое-то понимание в этом вопросе уже иметь.
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