Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проблемы людей – главный вопрос для местной вертикали власти. С таким четким посылом Александр Матарас переезжает из кресла начальника одного из управлений Гомельского облисполкома в кресло председателя Добрушского райисполкома.
Александр Матарас, председатель Добрушского райисполкома:
По роду свой деятельности, бесспорно, я знаю каждый из районов в сфере земельных ресурсов, потому знаком и визуально, и по статистике, и с достижениями, и с проблемами каждого района, в том числе и Добрушского района. С чего начнем? С социально-экономического развития региона. Это первостепенная задача – люди, их интересы, проблемы. Всем этим будем заниматься.
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