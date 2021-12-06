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Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»

06 декабря 2021 19:08
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Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проблемы людей – главный вопрос для местной вертикали власти. С таким четким посылом Александр Матарас переезжает из кресла начальника одного из управлений Гомельского облисполкома в кресло председателя Добрушского райисполкома.

Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»-1

Александр Матарас, председатель Добрушского райисполкома:
По роду свой деятельности, бесспорно, я знаю каждый из районов в сфере земельных ресурсов, потому знаком и визуально, и по статистике, и с достижениями, и с проблемами каждого района, в том числе и Добрушского района. С чего начнем? С социально-экономического развития региона. Это первостепенная задача – люди, их интересы, проблемы. Всем этим будем заниматься.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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