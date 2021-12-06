Александр Матарас в должности председателя Добрушского райисполкома: «Первостепенная задача – люди, их интересы»

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы людей – главный вопрос для местной вертикали власти. С таким четким посылом Александр Матарас переезжает из кресла начальника одного из управлений Гомельского облисполкома в кресло председателя Добрушского райисполкома.