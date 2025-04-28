Кремль объявил о перемирии в Украине на 9 Мая

Кремль объявил о перемирии в Украине во время празднования Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская сторона приостановит боевые действия с 8 мая по 11. Такое решение Владимир Путин принял исходя из гуманитарных соображений – говорится в заявлении, распространенном администрацией президента России.

Москва считает, что Киев должен последовать этому примеру. Напомним, что 19 апреля Владимир Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие на линии боевого соприкосновения с Украиной. Киев изначально отверг предложение, однако через три часа украинская сторона согласилась на временное прекращение боевых действий. Тем не менее, без многочисленных нарушений перемирия со стороны Украины не обошлось.