Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы абсолютно, и я прежде всего на этом настаиваю, не отвергаем людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов. Неважно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас. А если человек толковый, а я абсолютно убежден – вы прошли серьезную проверку, вы – умные, толковые люди. Если человек толковый, он всегда найдет, кем себя окружить. Я имею в виду профессионалов, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, бизнес, предпринимательство и так далее. Вы же не с Луны свалились и, как я себе часто говорю, не из космоса пришел. Вы люди земные, опытные.

Во-вторых, это видно по лицам присутствующих, по вашим биографиям, вы люди опытные. Это самое главное. Последнее время в обществе наметился определенный крен. Молодежь – во власть, стариков сохранить во власти. Это неправильный подход. Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 35, можно и в 38, и 40. Я часто говорю об этом, не хочу себя захваливать. Просто как пример. Мне исполнилось 38 лет – я стал Президентом, но я хотел что-то сделать. Если хочешь что-то сделать, ты сделаешь.