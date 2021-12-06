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Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные

06 декабря 2021 11:03
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Новости Беларуси. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Об этом 6 декабря заявил Президент, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные-1

Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы абсолютно, и я прежде всего на этом настаиваю, не отвергаем людей военных в вертикали власти. Я имею в виду людей в погонах: милиционеров, армейцев, чекистов. Неважно. Главное, чтобы был хороший управленец. Это главное сейчас. А если человек толковый, а я абсолютно убежден – вы прошли серьезную проверку, вы – умные, толковые люди. Если человек толковый, он всегда найдет, кем себя окружить. Я имею в виду профессионалов, которые хорошо понимают сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, бизнес, предпринимательство и так далее. Вы же не с Луны свалились и, как я себе часто говорю, не из космоса пришел. Вы люди земные, опытные.

Во-вторых, это видно по лицам присутствующих, по вашим биографиям, вы люди опытные. Это самое главное. Последнее время в обществе наметился определенный крен. Молодежь – во власть, стариков сохранить во власти. Это неправильный подход. Должны быть опытные профессионалы. Можно быть опытным человеком и в 35, можно и в 38, и 40. Я часто говорю об этом, не хочу себя захваливать. Просто как пример. Мне исполнилось 38 лет – я стал Президентом, но я хотел что-то сделать. Если хочешь что-то сделать, ты сделаешь.

Александр Лукашенко на кадровом совещании: вы же не с Луны свалились, вы люди земные, опытные-5

Президент назначил послов в Боливию, Доминикану, Уругвай и Парагвай. Также согласовал Александра Семича на должность директора Департамента государственной инспекции Минтруда и соцзащиты. Ольга Русинович согласована на должность директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики. Виталий Крецкий теперь заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации. Ректор Гродненского медуниверситета Елена Кроткова стала первым заместителем министра здравоохранения. Александр Драгун согласован первым заместителем министра лесного хозяйства. Марина Артеменко будет работать заместителем министра труда и соцзащиты, а Наталья Филиппова – первым заместителем министра юстиции.

Назначены и глава администрации Ленинского района Бреста. Новые руководители в Браславском, Шумилинском, Ушачском, Добрушском и других районах. И, как сегодня стало известно, с посланием к народу и парламенту Александр Лукашенко обратится в январе. Прозвучало и ряд других заявлений.

Все подробности кадрового понедельника во Дворце Независимости в наших следующих выпусках.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Наталья Филиппова # Александр Драгун # Марина Артеменко # Елена Кроткова # Виталий Крецкий # Ольга Русинович

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