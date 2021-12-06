Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Пока пытаются зажимать нас санкционными тисками, мы должны работать на опережение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, руки скрестить, сложить руки на груди и умирать – причин для этого нет. Но я вам больше скажу, слушайте, мы же осуществляем власть. Даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие. Поэтому, смотрите, у каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум для того, чтобы люди имели работу: кто старается, работает – получает больше, кто лоботрясничает, вы это прекрасно понимаете, люди земные, – тот свое получает. И тогда никто нас не сковырнет. Я имею в виду страну.
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