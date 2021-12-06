Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Пока пытаются зажимать нас санкционными тисками, мы должны работать на опережение.