Прямой эфир

Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать

06 декабря 2021 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.  

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Пока пытаются зажимать нас санкционными тисками, мы должны работать на опережение.  

Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, ничего хорошего в этом нет. Но чтобы сегодня уже лечь, руки скрестить, сложить руки на груди и умирать – причин для этого нет. Но я вам больше скажу, слушайте, мы же осуществляем власть. Даже если бы были причины умирать, мы все равно должны жить, чтобы не умерли другие. Поэтому, смотрите, у каждого есть зона ответственности, будь то в Бресте район, будь то сельский район, где вы будете в основном все работать. Это ваша зона ответственности, это ваше все. И вы должны там сделать максимум для того, чтобы люди имели работу: кто старается, работает получает больше, кто лоботрясничает, вы это прекрасно понимаете, люди земные, тот свое получает. И тогда никто нас не сковырнет. Я имею в виду страну.  

Читайте также:

Лукашенко: а чего вы боретесь против Конституции? Не проголосует народ на референдуме за изменения, останется эта Конституция

Лукашенко, принимая кадровые решения: «Мыла и размазни» у вас не должно быть среди подчинённых»

Лукашенко: «Ни в коем случае не щёлкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: «Чего изволите?»

# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Саевич: «Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка»
06 декабря 2021 17:42

Виктор Саевич: «Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка»

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта
06 декабря 2021 17:29

«Никаких параллелей не надо тут проводить». Почему СНГ нельзя считать наследником СССР? Мнение эксперта

Политолог: Союзное государство стало самым главным конкурентом в мире для Европейского союза
06 декабря 2021 17:26

Политолог: Союзное государство стало самым главным конкурентом в мире для Европейского союза