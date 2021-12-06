Лукашенко: «Ни в коем случае не щёлкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: «Чего изволите?»

Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обратил внимание, что в последних кадровых решениях можно заметить новый штрих – на различных управленческих должностях немало людей в погонах.

Во Дворце Независимости сегодня большим составом те, от кого зависит развитие регионов, – местная вертикаль. Уже в прошлом все назначенцы занимали определенные должности. Потому обязанности в новом кресле им известны: люди и экономика – то, на что в первую очередь надо смотреть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае не щелкайте каблуками и не отвечайте на постановку задачи начальником вопросом: «Чего изволите?» – иду, исполняю. Вы люди, обладающие властными полномочиями, наделенными Президентом страны. В этом суть нашей сегодняшней встречи. Не в том, что я хочу вам тут, как какой-то великий вождь, дать какие-то наставления. Нет. Абсолютно не в этом дело. Вы получаете от первого лица государства, главы государства власть в свои руки, поэтому вы не должны быть безмолвными исполнителями. Хотя исполнительская дисциплина – это краеугольный камень руководства, человека любого уровня: председателя райисполкома, главы администрации, губернатора, члена правительства. Исполнительская дисциплина касается того, что вы образцом должны быть для подражания других, кто вас видит, кто вас только видит, не только подчиненные.

А во-вторых, исполнительская дисциплина – это когда принято решение после долгих обсуждений, мучений, возражений. Вы должны уметь, еще раз повторяю, слушать своих подчиненных. Когда выкристаллизовано решение (на исполкоме вы это решение утвердили или единолично отдаете распоряжение, вами выстраданное), вот оно должно исполняться беспрекословно.