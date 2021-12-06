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Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом

06 декабря 2021 18:03
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Новости Беларуси. Президент озвучил главные условия подбора кадров. В государственных структурах нужно опираться на патриотичных, крепких людей со стержнем. Александр Лукашенко заявил об этом 6 декабря, обращаясь к назначенным руководителям местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Жизнь явно подсказывает, что четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время все еще непростое. Нашу страну продолжают «дергать» за разные ниточки: начиная от политики и заканчивая людьми.

Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Время очень сложное. И дело не только в санкциях, давлении, гибридной войне, которая развязана против нас. Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике во всем. Просто подошли к горячей войне. Вот нет только горячей войны. Может, они чего-то еще придумают, воспользовавшись, как сейчас беженцами, самолетами. Повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолетом. Ну, пожалуйста. Все приехали – комиссия, посмотрели. Так уже «год» прошел после этой комиссии, а пока ничего не готовы заявить. Ждут каких-то толчков, моментов. Поэтому они найдут, за что уцепиться.

Главное, чтобы вы понимали, что эта цепь от моря Балтийского до Черного моря – это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что вот все, сейчас можно замкнуть балто-черноморский этот пояс, как его раньше называли санитарным кордоном, а в прошлом году он уже не был как цель санитарный кордон. Не в санитарном кордоне дело. Надо было под Смоленск зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Это уже ушло. Нужен мощный блок, никакого санитарного кордона. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию.

Виктория Ходосок:
Такие нападки с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов. А это уже про сильную и мудрую власть. В то время как оппозиция спит и видит, как будет вершить. Но любой здравомыслящий человек понимает: у руля должен быть патриот и преданный своей стране человек.

Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом-4

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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