Лукашенко: может, они чего-то ещё придумают, повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолётом

Виктория Ходосок, политический обозреватель: Жизнь явно подсказывает, что четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время все еще непростое. Нашу страну продолжают «дергать» за разные ниточки: начиная от политики и заканчивая людьми.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время очень сложное. И дело не только в санкциях, давлении, гибридной войне, которая развязана против нас. Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в средствах массовой информации, в политике, в дипломатии, в экономике – во всем. Просто подошли к горячей войне. Вот нет только горячей войны. Может, они чего-то еще придумают, воспользовавшись, как сейчас беженцами, самолетами. Повод можно найти. И неважно, что этого не было. Как с самолетом. Ну, пожалуйста. Все приехали – комиссия, посмотрели. Так уже «год» прошел после этой комиссии, а пока ничего не готовы заявить. Ждут каких-то толчков, моментов. Поэтому они найдут, за что уцепиться.

Главное, чтобы вы понимали, что эта цепь от моря Балтийского до Черного моря – это давний замысел наших врагов и противников. Просто они подобрали этот момент, посчитали, что вот все, сейчас можно замкнуть балто-черноморский этот пояс, как его раньше называли санитарным кордоном, а в прошлом году он уже не был как цель – санитарный кордон. Не в санитарном кордоне дело. Надо было под Смоленск зайти и создать уже блок, а не санитарный кордон между Европой и Россией. Это уже ушло. Нужен мощный блок, никакого санитарного кордона. Надо огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на Россию.

Виктория Ходосок:

Такие нападки с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов. А это уже про сильную и мудрую власть. В то время как оппозиция спит и видит, как будет вершить. Но любой здравомыслящий человек понимает: у руля должен быть патриот и преданный своей стране человек.