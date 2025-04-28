Женская Беларуси по футболу U16 победно начала домашний турнир развития УЕФА

Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из игроков до 16 лет, победно начала домашний турнир развития УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
В дебютной встрече наши девушки нанесли весомое поражение представительницам Узбекистана. В первом тайме в воротах соперниц побывали 2 мяча. Но даже имея такое преимущество, подопечные Евгения Прокопчика не остановились. За вторые 45 минут хет-трик оформила Дарья Голуб. Финальный результат – 5:0. Далее ожидают поединки с китаянками и россиянками.
Евгений Прокопчик, главный тренер женской сборной Беларуси (U-16) по футболу:
Первая игра тяжеловата была, этим составам первый раз собрались, 2009, 2010 год. Есть свои трудности, но девчата стараются, и в следующих играх, как бы там не сложились, я думаю, они все, что могут, будут делать, все, что могут, оставлять на футбольном поле, чтобы добиваться результата. Видно, что девчата все хотят быть в сборной и добиваться результата для нашей страны.
30 апреля подопечные Евгения Прокопчика будут соперничать с россиянками, а 3 мая завершат турнир матчем с командой Китая.