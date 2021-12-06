Лукашенко: а чего вы боретесь против Конституции? Не проголосует народ на референдуме за изменения, останется эта Конституция

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если я сейчас задам вопрос: перечислите по пунктам, чего хотят наши оппозиционеры, ну, кто-то, может, один-два пункта назовет, и все. А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, церковь переформатировать, русский язык запретить и так далее. Они это прячут сейчас, это им невыгодно. Потому что, как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим. А к власти же прийти надо как-то. А народ спросит: а чем вы отличаетесь от этой власти? И они будут крутить, вертеть. Они будут играться на белорусско-российских отношениях. Они не будут говорить, что мы вступим в НАТО завтра, что мы пригласим сюда войска НАТО. Они не будут это говорить. Потому что Украина – яркий пример у нас. Они будут завуалировано все это преподносить, обманывать. Но цель, удивительно, одна.

Вот, последнее сообщение. Борются против этой Конституции. Слушайте, а чего вы боретесь? Ну, не проголосует народ на референдуме за изменения в Конституцию, останется эта Конституция, останется так, как есть, власть. Поэтому чего хотят? Вернуться к Конституции аж 1994 года. Они как-то притихли, теперь опять говорят – 1994 года. Когда было безвременье, когда, в общем-то, никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели, и западники поддерживают. Да, вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность. А потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко. Вот такой круг они хотят совершить.