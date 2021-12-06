Лукашенко: а чего вы боретесь против Конституции? Не проголосует народ на референдуме за изменения, останется эта Конституция

Новости Беларуси. 6 декабря Президент анонсировал время обращения с посланием к народу и парламенту. Речь о январе. Очевидно, будут сделаны десятки заявлений, которые затронут важнейшие темы в жизни белорусского общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обозначен будет и наш дальнейший курс.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Бесспорно, в этот день и задолго до него у оппозиционеров начнет «подгорать». В ход пойдут фейки, спекуляция, нагнетание ситуации. Но не будем забывать, что не так давно предлагали людям сами «любители перемен».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если я сейчас задам вопрос: перечислите по пунктам, чего хотят наши оппозиционеры, ну, кто-то, может, один-два пункта назовет, и все. А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, церковь переформатировать, русский язык запретить и так далее. Они это прячут сейчас, это им невыгодно. Потому что, как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим. А к власти же прийти надо как-то. А народ спросит: а чем вы отличаетесь от этой власти? И они будут крутить, вертеть. Они будут играться на белорусско-российских отношениях. Они не будут говорить, что мы вступим в НАТО завтра, что мы пригласим сюда войска НАТО. Они не будут это говорить. Потому что Украина – яркий пример у нас. Они будут завуалировано все это преподносить, обманывать. Но цель, удивительно, одна.
Вот, последнее сообщение. Борются против этой Конституции. Слушайте, а чего вы боретесь? Ну, не проголосует народ на референдуме за изменения в Конституцию, останется эта Конституция, останется так, как есть, власть. Поэтому чего хотят? Вернуться к Конституции аж 1994 года. Они как-то притихли, теперь опять говорят – 1994 года. Когда было безвременье, когда, в общем-то, никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели, и западники поддерживают. Да, вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность. А потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко. Вот такой круг они хотят совершить.
Но это на дурачка, у нас это не пройдет. Об этом мы будем говорить в январе. Еще многое поменяется. Пусть за этот месяц, но очень многое увидите, многое поменяется, многое мы увидим. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем. России ярлык повесили, что она собирается напасть на Украину. Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что мы тут рядом.
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