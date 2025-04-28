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В Испании и Португалии зафиксировано масштабное отключение электричества

28 апреля 2025 13:37
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Нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, не работают светофоры, закрыты супермаркеты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании и Португалии зафиксировано масштабное отключение электричества-2

В Испании и Португалии зафиксировано масштабное отключение электричества, обесточены некоторые районы Франции и Андорры. Что стало причиной, пока не ясно. Правительство Испании проводит срочное совещание. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки. Власти Португалии создали рабочую группу для реагирования на ситуацию. Испанская компания по мониторингу электросетей в своем заявлении сообщила, что работает над поэтапным восстановлением связи. По данным СМИ, больницы на Пиренеях переключены на генераторы.

# Новости Испании # Новости Португалии

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