Волонтёры Беларуси и России приняли участие в благоустройстве мемориалов в Витебской области

Совместное сохранение памяти. В Витебской области белорусские и российские волонтеры благоустраивают мемориалы, сооружения времен войны. Работали они и вблизи деревни Бело-Матейково, где до сих пор молчаливым свидетелем кровавых боев остается дот № 48. Таких в этой местности было много – здесь проходил Полоцкий укрепрайон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда поисковики приезжают регулярно. Пять лет назад, например, вблизи этой же деревни нашли останки 14 красноармейцев – бойцов дота. За каждым памятным местом следят и облагораживают. Весна и лето – для поисковиков и волонтеров – самый напряженный и, в то же время, интересный период – работают на местности.

Александр Бураков, участник поискового отряда (Россия): Зимой занимаемся архивной работой, летом выезжаем в экспедиции. До 25 числа здесь, и потом поедем в Питер на другую вахту.

Владимир Дулинец, начальник административно-хозяйственного отдела завода «Полимир» ОАО «Нафтан»: Готовим места воинских захоронений, где воевали наши деды, прадеды. Это Великая Победа, которая несет чистое небо над головой. Мы рады и довольны, что мы живем под этим небом. Наша формула добрых дел началась в 2020 году, и вот уже 5 лет мы ищем и восстанавливаем воинские захоронения.

Помимо работ по благоустройству, у волонтеров есть еще одна важная миссия – поиск родственников погибших. На территории Беларуси нашли вещи Виктора Кашпурова, который призывался на фронт из Челябинской области России. Долгое время о нем не было никакой информации, подключились опытные поисковики.

Валима Шагаева, руководитель поискового отряда «Память» (Россия):

Мы нашли родственников. Оказалось, эти люди работают в Снежинске в закрытых цехах. Они невыездные, поэтому нас пригласили сюда как отряд, который нашел родственников. Мы не только из-за этого приехали, но и мы еще попросили, чтобы для нас сделали поисковые работы, чтобы мы в них участвовали.

Таких историй, даже спустя десятки лет, много. Задача благодарного поколения – установить имена и рассказать историю каждого героя.