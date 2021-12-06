Президент: да, был риск отдать одному человеку в руки такую Конституцию. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет мне как Президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно конституционно. Вот почему пытаемся подравнять как-то Конституцию, чтобы у одного человека (непонятно еще для нас, у кого) была такая власть. Потому что еще она и не нужна, такая власть, сосредотачивать такую власть у одного человека в руках. Не нужно сегодня. Это не середина 1990-х, когда катастрофа была, вы помните практически все. Это была катастрофа, никто не знал, что делать и куда идти. Был риск, да, отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего такого сверхвредного для народа не сотворили, а создали государство, и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках, будь то у меня, у кого – неважно, у кого. У будущего Президента. Ну и общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая Конституция, а не потому что эта Конституция нужна Лукашенко. Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране.

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Президент Беларуси о санкциях: конечно, ничего хорошего в этом нет. Но нет причин для того, чтобы уже скрестить руки и умирать