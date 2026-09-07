Новости по тегу #Сергей Лукашевич

Организатором Фестиваля стал Мингорисполком при содействии МИД Беларуси и Посольства Мексики. При поддержке компании А1 удалось построить цифровой мост между Минском и Мехико.
Встреча проходит в выездном формате. Участники перемещаются по главным экспертным площадкам Минска и обсуждают проблемы на местах.
Кроме того, Александр Турчин и Мин Аун Хлайн приняли участие в Белорусско‑мьянманском бизнес‑форуме, который проходит в Минске.
Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения.
Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн, который в эти дни находится с визитом в нашей стране.
Поздравить с юбилеем старейшее объединение страны собрались политики, дипломаты и общественные деятели.
Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10-11 дней. Время в пути – около 10 часов в одну сторону и 11 часов обратно.
Предстоящая большая встреча премьер-министров стран ШОС станет завершением председательства России в Совете глав правительств организации. Обсуждение будут по широкому перечню вопросов: от торгово-экономического блока до сферы образования, туризма, культуры.
Свои товары и разработки презентовали производители пищевой продукции, представители промышленного сектора, а также научно-технических компаний и образовательных организаций.
Предприниматель Лю Тан Та без умолку рассказывает о всех преимуществах белорусского сухого молока: безопасное, натуральное, без сахара. Можно детям. Такая бойкая реклама приносит результаты.
Национальная экспозиция Беларуси начала официально работать на Китайской международной выставке импорта.
Издание на белорусском, русском, английском и китайском языке рассказывает о судьбе столицы – предвоенных лет до наших дней.
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