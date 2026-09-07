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Новости по тегу #Сергей Лукашевич

Ритмы латины в центре Беларуси! Мексиканский фестиваль при поддержке А1 в третий раз прошел в Минске
07 сентября 2026 17:55

Ритмы латины в центре Беларуси! Мексиканский фестиваль при поддержке А1 в третий раз прошел в Минске

Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске
26 августа 2026 17:15

Подготовка кадров и экспорт образовательных услуг! Национальная школа ректоров стартовала в Минске

Премьер-министр Беларуси провел встречу с Президентом Мьянмы
20 августа 2026 10:48

Премьер-министр Беларуси провел встречу с Президентом Мьянмы

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки
24 июля 2026 18:07

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки

Китай рассматривает Беларусь как одного из главных торгово-экономических партнеров в Евразии
08 июня 2026 05:48

Китай рассматривает Беларусь как одного из главных торгово-экономических партнеров в Евразии

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами отмечает вековой юбилей
14 апреля 2026 17:46

Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами отмечает вековой юбилей

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы
08 декабря 2025 11:18

Из Минска в Таиланд! Национальная авиакомпания запускает прямые рейсы

Беларусь примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС – что планируют подписать?
17 ноября 2025 17:13

Беларусь примет участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС – что планируют подписать?

Беларусь представили 45 компаний! Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу
10 ноября 2025 06:14

Беларусь представили 45 компаний! Китайская международная выставка импорта EXPO завершает работу

За пару часов в прямом эфире – 1000 покупок нашего молока! Как в Китае продают товары из Беларуси?
09 ноября 2025 18:23

За пару часов в прямом эфире – 1000 покупок нашего молока! Как в Китае продают товары из Беларуси?

Взаимный интерес только растёт – о чём уже договорились белорусы на выставке EXPO в Шанхае
06 ноября 2025 17:36

Взаимный интерес только растёт – о чём уже договорились белорусы на выставке EXPO в Шанхае

Книгу-альбом «Беларусь единая и непобедимая. Минск» презентовали в столице
12 сентября 2025 07:12

Книгу-альбом «Беларусь единая и непобедимая. Минск» презентовали в столице