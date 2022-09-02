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«Вы наши спартанцы». Воинская часть 3214 отмечает день рождения. Как её поздравили Азарёнок и Гайдукевич?

02 сентября 2022 20:29
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня большой праздник у всех, кто знает о существовании воинской части 3214. Легендарная воинская часть, которую в свое время возглавлял Дмитрий Валерьевич Павличенко, которая не раз защищала нашу страну и на улицах. У нее богатая очень история. Допустим, наводила порядок в Чехословакии. Они всегда выполняют свой долг честно. Они были на границе, помогали поддерживать порядок во время кризиса с мигрантами, они сейчас на границе ловят ДРГ, препятствуют любым провокациям против нашей страны. Это очень славные ребята. У них всегда звучит «Служу Президенту и Отечеству». Это единственная воинская часть, когда во время присяги это звучит, поэтому мы поздравляем эту прекрасную часть, командира, заместителя и всех бойцов, Николая Николаевича Карпенкова, командующего внутренними войсками. Мы все равняемся на вас! Вы наши спартанцы, наши самые лучшие люди.

«Вы наши спартанцы». Воинская часть 3214 отмечает день рождения. Как её поздравили Азарёнок и Гайдукевич?-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочу тоже поздравить, потому что я служил в МВД. Это элитная часть, всегда мечтали люди там служить. Это элита наших войск, нашего МВД. Это прекрасные ребята. И еще: дураки вы, те, кто милицию ругают! На этой неделе было раскрыто убийство в Орше. Я вам скажу как человек, который отдал огромное количество лет службе в МВД: каждый день раскрываются грабежи, разбои, кражи. Это тяжкий труд с утра до вечера. В том числе эта воинская часть участвует в патрулировании. Они работают постоянно с МВД. Мы ходим по улицам спокойно. Наши детки сейчас пошли в школу, было 1 сентября, они улыбаются, идут спокойно и живут спокойно, без преступности, которая была в 1990-е. Это все благодаря нашим сотрудникам МВД. А вы им гадости пишете, оскорбляете! Совести у вас нет! А потом сами пойдете просить у них помощи. Поэтому с праздником эту великую воинскую часть!

Григорий Азаренок:
Еще надо помнить, что именно эти ребята стали такой президентской гвардией в 1990-е. А там убивали! 32 банды только в Минске! Огромное количество на брестской трассе этих убийц, ворюг, извращенцев! Там каждый день трупы с расчлененкой. А ребята сражались, они выходили каждый день на войну. Еще раз их с праздником!

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# Армия Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Олег Гайдукевич # Дмитрий Павличенко # Николай Карпенков # Фотофакт

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