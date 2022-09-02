«Вы наши спартанцы». Воинская часть 3214 отмечает день рождения. Как её поздравили Азарёнок и Гайдукевич?

Григорий Азаренок, СТВ: Сегодня большой праздник у всех, кто знает о существовании воинской части 3214. Легендарная воинская часть, которую в свое время возглавлял Дмитрий Валерьевич Павличенко, которая не раз защищала нашу страну и на улицах. У нее богатая очень история. Допустим, наводила порядок в Чехословакии. Они всегда выполняют свой долг честно. Они были на границе, помогали поддерживать порядок во время кризиса с мигрантами, они сейчас на границе ловят ДРГ, препятствуют любым провокациям против нашей страны. Это очень славные ребята. У них всегда звучит «Служу Президенту и Отечеству». Это единственная воинская часть, когда во время присяги это звучит, поэтому мы поздравляем эту прекрасную часть, командира, заместителя и всех бойцов, Николая Николаевича Карпенкова, командующего внутренними войсками. Мы все равняемся на вас! Вы наши спартанцы, наши самые лучшие люди.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочу тоже поздравить, потому что я служил в МВД. Это элитная часть, всегда мечтали люди там служить. Это элита наших войск, нашего МВД. Это прекрасные ребята. И еще: дураки вы, те, кто милицию ругают! На этой неделе было раскрыто убийство в Орше. Я вам скажу как человек, который отдал огромное количество лет службе в МВД: каждый день раскрываются грабежи, разбои, кражи. Это тяжкий труд с утра до вечера. В том числе эта воинская часть участвует в патрулировании. Они работают постоянно с МВД. Мы ходим по улицам спокойно. Наши детки сейчас пошли в школу, было 1 сентября, они улыбаются, идут спокойно и живут спокойно, без преступности, которая была в 1990-е. Это все благодаря нашим сотрудникам МВД. А вы им гадости пишете, оскорбляете! Совести у вас нет! А потом сами пойдете просить у них помощи. Поэтому с праздником эту великую воинскую часть!

Григорий Азаренок:

Еще надо помнить, что именно эти ребята стали такой президентской гвардией в 1990-е. А там убивали! 32 банды только в Минске! Огромное количество на брестской трассе этих убийц, ворюг, извращенцев! Там каждый день трупы с расчлененкой. А ребята сражались, они выходили каждый день на войну. Еще раз их с праздником!

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