«В Akropolis за штанами мы ездили». Что могут потерять Литва и Польша из-за своих санкций?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отвечу на вопрос, почему у нас нет войны. Потому что мы суверенное независимое государство – это корень всего. Посмотрите на наших соседей. Украина полыхает, потому что нет суверенитета – его забрали. В 2014 году окончательно. Литва проводит такую воинственную политику не потому что литовцы воинственные. Литовцы (я был в Литве, был в Вильнюсе) – это мирный народ, который ждет туристов белорусских. И из России. Потому что французы не поедут отдыхать в Клайпеду на море. Туда поедем мы, мы туда ездили. Это наш курорт всегда был. И в Acropolis за штанами мы ездили. Не ездили немцы за штанами. И в Белосток польский ездили белорусы. И никогда немцы не ездили туда и не поедут. То есть мирные люди, поляки, литовцы.

Власть не самостоятельная. Поэтому такая воинственная политика, поэтому санкции, поэтому готовы вступить в войну. Если надо будет кинуть Польшу и Литву в костер войны, их кинут, не спросив. А вот с Беларусью так не выйдет. Беларусь – это суверенное государство. Все, что мы делали, – это наш осознанный выбор, самостоятельной страны и народа. Союз с Россией – мы так решили, это воля народа. Потому что нам выгодно, это укрепляет суверенитет. Наши действия с соседями – мы так решили, это наше решение. И доказательство простое: посмотрите, ведь мы проводим до сих пор открытую политику. У нас безвизовый режим с нашими соседями. Мы упрощаем вопросы получения гражданства тем литовцам, которые хотят переехать сюда.

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