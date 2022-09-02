«Объявляю награду». Гайдукевич предложил 100 долларов тому, кто привезёт Латушко в багажнике в Беларусь

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вот давайте скажем правду: вот они ж нас смотрят, все беглые нас смотрят. Вот я, например, принес кошелек. Объявляю награду. Много не дам. Вот, Латушко, он в багажнике уехал. 100 долларов даю, чтобы его в багажнике привезли сюда, в Минск. Даю 100 долларов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Больше не стоит.

Олег Гайдукевич:

Партия мне не разрешила давать больше денег. За Тихановскую вот лежат, 100 долларов. Хотят – белорусскими, я белорусские люблю. Но для них – 100 долларов. Вот привезите его сюда в багажнике. Он будет жив, здоров. В СИЗО мы его посадим, он будет спокойно ждать суда. Суд примет решение о его судьбе.

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